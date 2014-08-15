НБАМР пошла по дивиденды в середине года

Акционеры ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) на внеочередном собрании

15 сентября могут принять решение о выплате промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2014 года.

Как уже сообщал "Золотой Рог", по итогам 2013 года НБАМР направила на выплату дивидендов 318 млн 998,348 тыс. рублей (90% от чистой прибыли). Дивиденды выплачивались из расчета 53 рубля 22 копейки на одну обыкновенную и 142 рубля на одну привилегированную акции номиналом 45 рублей. По итогам 2012 года компания начислила дивиденды в размере 900 млн 127,584 тыс. рублей (с учетом промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2012 года). Таким образом, дивиденды за 2013 год сократились в 2,8 раза.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.