Корейские и китайские инвесторы пытаются вернуть деньги, вложенные в Находкинский морской рыбный порт

Иностранные инвесторы, вложившие миллионы долларов в проект контейнерного терминала в Находкинском морском рыбному порту могут остаться при своих интересах. Как стало известно "Золотому Рогу", акционеры ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП, стивидорная компания в порту Находка) 3 сентября могут одобрить мировое соглашение с ООО "Альянс Контейнер" (Хабаровск), по иску которого в отношении стивидора была введена процедура временного наблюдения.

Пикантность ситуации в том, что за хабаровским ООО просматриваются интересы нынешних владельцев НМРП, в свое время заманивших в проект по строительству на мощностях порта контейнерного терминала группу китайских и южнокорейских компаний транспортно-логистического профиля.

Досье "ЗР"

ОАО "Находкинский морской рыбный порт" - самый южный порт России. Мощности компании позволяют ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн грузов. Причальный фронт включает 9 универсальных причалов общей длиной 1,272 тыс. метров. Глубины у причалов колеблются от 9,95 до 11,6 метров, что позволяет производить обработку судов дедвейтом до 18 тыс. тонн. На территории порта имеется холодильник общей емкостью 6,175 тыс. тонн для хранения мороженой рыбопродукции, мяса и других продуктов питания. Основными клиентами являются ООО "Вира", ООО "Востокрефсервис", ООО "ГлобалРесурс", ООО "Камчатка Лайнс", ООО "Каскадия Лайнс", ООО "ПродГамма-Бакалея", ООО "СМТ Агент", ООО "Стилмэкс", ООО "Транспортная Экспедиция", компании "CHINA Mult-Trans Co., LTD" и "Transinternational Container Services LTD".

Уставный капитал АО "НМРП" составляет 63 млн 667 тыс. 560 рублей, он разделен на 1 млн 591 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 40 рублей. По данным участников рынка, 88% акций контролируются ОАО "Дальневосточная транспортная группа" (ДВТГ, Хабаровск), одной из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России.

В поисках новой ниши

Находкинский морской рыбный порт был спроектирован и построен как специализированное предприятие для выполнения грузовых операций по выгрузке транспортных судов рыбопродукции и отправки ее железнодорожными вагонами в районы потребления, а также по обеспечению промыслового флота техническим снабжением. Поэтому вся технологическая цепь - портальные краны, автопогрузчики и т.п. обеспечивалась техникой для грузоподъемностью до 5-6 тыс. тонн. На современный универсальный порт это не тянет.

"После 1990 года грузооборот по рыбопродукции и техническим грузам составлял порядка 1,2 млн тонн в год, но резко пошел на убыль из-за увеличения отгрузки рыбопродукции с районов промысла на экспорт, и сегодня составляет только 4,2% от общего грузооборота, - говорится в материалах НМРП. - Заполнение недостатка грузооборота генеральными грузами (удобрения, лес, продукты питания и т.д.), причем, на экспорт, весьма ограничено и неустойчиво. Объемы таких грузов как цемент, рис и т.п. нестабильны. Поэтому советом директоров и общим собранием акционеров было принято решение активизировать реконструкцию порта под переработку контейнеров, то есть построить контейнерный терминал. С этой целью была снесена часть складских помещений на 33-35 причалах и тыловой части территории порта, приобретена соответствующая перегрузочная техника. На реконструкцию порта требуются значительные финансовые вложения за счет собственных средств, но более значительная часть - за счет кредитов. На сегодня площадки на контейнерном терминале почти полностью подготовлены, приобретена техника для начала работ. Так же проводится работа по привлечению клиентов по обработке и перегрузу контейнеров".

Бесперспективность нынешнего положения стивидора подтверждает и статистика. Доля НМРП в общем объеме грузопереработки среди портов Приморского края составляет скромные 0,58%. В 2013 году ОАО "НМРП" перевалило лишь 476 тыс. тонн грузов, что на 10,2% меньше чем в 2012 году. В том числе перевалено 153,5 тыс. тонн грузов в контейнерах (сокращение на 3,9%) и 21,4 тыс. тонн рыбопродукции (-4,5%). Из порта полностью ушли лесные грузы, тогда как еще в 2012 году было перевалено 238,3 тыс. тонн или 45% от общего грузооборота. Провал по лесу частично компенсировали грузы в биг-бегах (144,7 тыс. тонн, рост в 2,1 раза), грузы в мешках (78,4 тыс. тонн, рост в 4,7 раза), металлом и металл (68,4 тыс. тонн, рост в 4,2 раза). Как следствие, выручка компании за 2013 год сократилась по сравнению с 2012 годом на 15,7%, до 314,087 млн рублей, чистый убыток составил 32,587 млн рублей против 25,982 млн рублей прибыли в 2012 году.

Серьезные азиатские парни

На этом фоне проект разворота порта в контейнерный бизнес выглядит очень даже привлекательно. Не случайно акционерами "Находкинского международного терминала" с российской стороны выступили ОАО "ДВТГ" с долей в 50%, с иностранной - Busan Port Authority (Пусан, Южная Корея, доля в 24%), ООО "Муданьцзянская Городская Инвестиционная Группа" (Муданьцзян, КНР, 10%), "Кукчже Транспортейшн Ко., Лтд" (Пусан, Южная Корея, 7%), "Ханчжин Шиппинг Ко., Лтд" (Сеул, Южная Корея, 5%), "Хансунг Лайн Ко., Лтд" (Сеул, Южная Корея, 3%), Daewoo GTL Corp. (Сеул, Южная Корея, 1%). Серьезные ребята.

Под красиво упакованный проект ОАО "НМТП" в 2010 году получило беспроцентный заем в ЗАО "Находкинский международный терминал" (НМТ) на строительство в порту контейнерного терминала в сумме 76 млн рублей или $2,5 млн. Вот из-за этого займа НМРП и мог обанкротиться, потому, что ЗАО "НМТ", так и не дождавшись строительства терминала, отсудило свои вложения (по исполнительным производствам, возбужденным на основании вступивших в силу судебных актов на общую сумму 80 млн 249 тыс. 423 рубля 69 копеек - Прим. авт.).

Как это часто бывает с иностранными инвесторами в России, и Приморский край, несмотря на все отлакированные фразы о благодатном инвестиционном фоне не исключение, азиатские компании попали "под развод": пока руководство НМРП всеми способами уклонялось от исполнения вступивших в силу судебных решений о взыскании долга появилось некое ООО "Альянс контейнер" с заявлением о признании ОАО "НМРП" банкротом. Конечными бенефициарами этого ООО "Альянс контейнер" с уставным капиталом в 10 тыс. рублей вначале являлись физлица Людмила ПЛОТНИКОВА и Алексей ГОЛОВКО, оба - члены cовета директоров ОАО "НМРП", должника.

В итоге Арбитражный суд Приморского края 19 февраля 2014 года ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "НМРП" по иску ООО "Альянс Контейнер" в связи с наличием у стивидора непогашенной задолженности в размере 10 млн 360,5 тыс. рублей, подтвержденной судебным решением. Долг образовался по факту невозврата в срок средств по договору займа от 28 сентября 2011 года. Временным управляющим был утвержден Олег ЮДИН.

Куда полезли?!

"У них (ДВТГ - Прим. авт.) есть определенное имущество в порту, которое необходимо хоть как-то задействовать. Либо распродавать все на корню, либо искать варианты с новой грузовой базой. Но ставка на контейнеры для НМРП абсолютно бесперспективный вариант. У них просто нет для этого никаких условий - глубины для подхода крупнотоннажных судов ограничены, а из оборудования есть только один приличный кран, отвечающий сегодняшним требованиям (по данным стивидора он располагает двумя ричстакерами "Кальмар" и одним автокраном "Либхерр" грузоподъемностью 104 тонны - Прим. авт.). Это несерьезно и неконкурентоспособно на контейнерном рынке. Конечно, они могут поставить одно судно на линию, но два-три судозахода в месяц для проекта просто неэффективно. Ну а тяжбы с соинвесторами тем более не добавляют оптимизма", - говорит один из участников рынка.

Мы не случайно вспомнили об имуществе НМРП. Как стало известно "Золотому Рогу", акционеры НМРП на внеочередном собрании в январе 2014 года одобрили две сделки купли-продажи недвижимого имущества на общую сумму в 188 млн рублей. В частности, в 139,564 млн рублей были оценены контейнерная площадка, железнодорожные пути необщего пользования, земельный участок площадью 8 390 кв.м. под эксплуатацию здания склада-холодильника и доля земельного участка под производственную территорию общей площадью 91 616 кв. м. В 48 млн 668,687 тыс. оценен земельный участок площадью 13 736 кв.м. под причалами № 1,2,3. Фактически речь идет об основных активах порта. И не стоит удивляться, что покупателем имущества выступило все тоже ООО "Альянс Контейнер".

Также отметим, что акционеры НМРП на внеочередном собрании обновили совет директоров. Вместо гендиректора ООО "Востоктрансфрахт" Елены РОЗОВОЙ в совет директоров был избран Андрей АФАНАСЬЕВ. Он же возглавляет то самое ООО "Альянс Контейнер". Странные выходят дела - руководитель компании, намеревающейся обанкротить порт, отныне принимает решения по вопросам жизнедеятельности попавшего под атаку порта. Интересно, что Андрей Афанасьев на сайте ОАО "Дальневосточная транспортная группа" представлен как представитель руководства группы. Остальные 6 членов совета директоров сегодня: гендиректор ОАО "ДВТГ" Алексей Головко, председатель совета директоров ОАО "ДВТГ" Раиса ПАРШИНА, первый заместитель гендиректора ОАО "ДВТГ" Антонина ТРУШЕНКО, гендиректор ЗАО "Альянс Транс-Азия" (входит в группу ДВТГ) Виктор ГУСЕВ, а также гендиректор ЗАО "Дальлестранс" Денис ГЛАДКОВ и гендиректор ООО "Спектр деловых контактов" Людмила Плотникова.

Вот так ТОР

В программе реконструкции Находкинского морского рыбного порта, размещенной на сайте ДВТГ говорится: "Ввиду того, что материальные активы порта значительно устарели и его специализация не отвечает в полной мере современным логистическим маршрутам, НМРП инициирует проект полной реконструкции портовой территории, модернизации технического вооружения, а также проведения гидротехнических работ. В 2012 году была закончена реконструкция северной части порта - построен контейнерный терминал, который занимает около 20% общей площади порта. Первое судно было принято под разгрузку в марте 2012 г. Бюджет реконструкции составил более $12 млн по результатам которой была получена мощность 30 тыс.TEU (эквивалент 20-футового контейнера - Прим. авт.) в год, кроме того, на сегодняшний день контейнерный терминал позволяет компании предоставлять комплекс стивидорных и транспортных услуг на уровне, отвечающем самым современным мировым стандартам. Например, осуществляется формирование и отправка грузов в составе контейнерных поездов. Стоимость проекта: 2 млрд 804 тыс. рублей. Реконструировано за счет собственных средств

- 15% стоимости проекта. Необходимая сумма финансирования для завершения проекта реконструкции - 2 млрд 435,900 тыс. рублей (85%). Срок реализации проекта: 3 года. Срок окупаемости проекта: 8 лет. Для обеспечения работы порта планируется приобрести 45 единиц техники на общую сумму более $44 млн".

Все опять же логично, красиво и завлекательно. Готовый проект для реализуемой в Приморье программы ТОРов (территории опережающего развития, если кто еще не знает). Только вот корейским и китайским инвесторам от этого не легче. ТОР ТОРом, а собственные деньги в России приходится выбивать с боем. Вернее, с судом.

Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.