Туристско-информационный центр Приморья начнет работу в сентябре

О работе созданного в Приморье туристско-информационного центра рассказала его директор Дарья Гусева:

- Дарья, расскажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед туристско-информационным центром?

- Основная задача – это создание единой информационной базы о Приморском крае. Причем информация о туристических объектах и направлениях будет проверенная и актуализированная на сегодняшний день. Сейчас в различных источниках большинство информации либо устаревшей, либо просто недостоверной. Мы хотим обновить всю информацию, взять ее из первоисточников.

Уже налажено сотрудничество с приморским отделением Российского географического общества. Оно было основано еще в 19 веке и собирало все основные данные по истории нашего края, по значимым объектам. Например, общество провело уникальный проект – нашло точку середины Приморского края, там установлена табличка с географическими координатами.

Информационная база будет комфортная, понятная каждому. Сейчас, когда туристы попадают во Владивосток и Приморье, они зачастую просто не знают, куда им пойти и что посмотреть. Люди звонят в турфирмы, но у них всей информации нет. Мы хотим сделать эту информацию доступной, чтобы человек мог быстро сориентироваться и получить необходимые ему услуги.

Также центр будет проводить мониторинг заявок на экскурсии. Это нужно для всех туристических компаний, которые работают на въездной туризм.

Цель, стоящая перед туристско-информационным центром – увеличить поток въездного туризма в Приморье и увеличить продолжительность пребывание туристов на территории региона.

Амбициозная задача, которую ставит перед нами глава региона Владимир Миклушевский и департамент международного сотрудничества и туризма края – сделать Приморье раскрученным, узнаваемым туристическим местом. Сейчас этот «приз» держит западная часть России, но мы настроены побороться за этот титул.

- Как будет работать центр?

- Мы собираемся организовать круглосуточный call-центр поддержки туристов. Случается, что туристы теряются или попадают в какую-то нештатную ситуацию, им требуется помощь. Конечно, есть служба МЧС, и мы планируем наладить с ней сотрудничество. Но есть и более мелкие вопросы: например, турист потерялся и не может понять, где находится. Или ему требуется приобрести что-то необходимое. На все эти вопросы будут отвечать специалисты call-центра.

Также на базе туристско-информационного центра будет работать центр подготовки гидов-экскурсоводов. Мы будем привлекать молодые кадры, обучать их, чтобы они проводили интересные экскурсии и, что самое важное, преподносили информацию об истории Приморья и его достопримечательностях достоверно. Сегодня, к сожалению, это не всегда так.

Планируется участие туристско-информационного центра в туристических выставках как в Приморье, так и за его пределами, продвижение бренда региона на российском и международном уровне.

- Когда же все-таки откроется центр, и где он будет располагаться?

- Открытие центра планируется в начале сентября. Сейчас мы занимаемся подбором помещения центра. Задача – разместить его в центре города, чтобы он был в пешей доступности для гостей.

Два основных варианта помещения – это здание Морского вокзала или помещение бывшего ТГЭУ на Океанском проспекте. Также будет создана информационная стойка в аэропорту Владивостока.

В перспективе в центре говора мы планируем установить несколько информационных киосков.

Также стойки с печатной справочной информацией будут размещены в крупных торговых центрах, кинотеатрах и других популярных местах.

- Сколько человек в штате центра?

- Помимо директора, в офисе будут работать еще два сотрудника. Далее, по мере открытия информационных стоек и киосков, штат будет увеличен до 7 человек.

- Основными клиентами туристско-информационного центра, по вашему мнению, станут русские или иностранные гости?

- Мы будем работать, конечно, для всех. Но по собственному опыту скажу, что наиболее нуждающимися в информации все же являются наши иностранные гости.

- Уже работает интернет-сайт центра. Как он будет развиваться в дальнейшем?

- На базе центра будет функционировать интернет-портал на пяти языках – русском, английском, китайском, корейском и японском. На нем – вся общая информация, касающаяся Владивостока и Приморского края. Сейчас он работает в тестовом режиме и находится в процессе наполнения информацией.

Также на сайте размещена интерактивная карта Приморского края. В перспективе карта будет переведена в режим приложения для iOSи Android.

Под эгидой центра уже в следующем году будет развиваться ряд проектов. Например, есть проект «Музей водопадов», «7 чудес Приморья» и другие. Все они будут способствовать повышению узнаваемости края на мировой арене.

Справочно. Туристско-информационный центр создан в Приморье по поручению Президента России Владимира Путина. Глава государства поручил создать единое информационное пространство и сеть аналогичных центров в регионах.

Центр будет работать, как автономное некоммерческое учреждение. Председателем наблюдательного совета центра стал первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, курирующий направление международного сотрудничества и развития туризма.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.