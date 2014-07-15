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В Приморье темпы жилищного строительства выросли
В крае за счет всех источников финансирования в январе-июне 2014 года сдано в эксплуатацию 1685 квартир общей площадью 143,5 тыс. м2, на 12% больше, чем в I полугодии 2013 года. В общем вводе жилья 64% (91,3 тыс. м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20%.
В сельской местности сдано 31,8 тыс. м2 жилья (22% введенного жилья по краю), в 2 раза больше, чем в январе-июне 2013 года. Все жилье в сельской местности построено индивидуальными застройщиками, сообщили ZRPRESS.RU в Приморскстате.
Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края. Наибольший рост ввода жилья достигнут в Черниговском, Красноармейском, Октябрьском, Кировском, Шкотовском, Спасском и Надеждинском районах, а также в городе Уссурийск. В 13 городских округах и муниципальных районах края ввод жилья снизился по сравнению с январем-июнем прошлого года.
Из общей площади введенных домов на Уссурийск и Владивосток приходится по 25% жилья, Артем – 13, Надеждинский район – 6, Находку и Арсеньев – по 5, Дальнегорск и Партизанский район – по 3%. В краевом центре построено 35,2 тыс. м2 жилых домов, 70% к январю-июню 2013 года.
Средняя площадь одной квартиры, введенной в I полугодии 2014 года, составила по краю 85 м2 (в том числе построенной организациями – 51 м2, населением – 140 м2).
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