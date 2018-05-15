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Приморье оказалось вторым в России по этому показателю

15 Мая 2018, 17:58 | Приморье

По данным Единого реестра застройщиков России, Приморье вышло на второе место в стране по этажности строящегося многоквартирного жилья, уступив только Москве. Приморские застройщики показали среднюю этажность строящегося ими жилья – 20,4 этажа, при 21,6 – в Москве, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

С третьего по пятое места заняли Рязанская, Свердловская области и Санкт-Петербург, где средняя этажность соответственно в первом квартале этого года была 19,8, 19,6 и 19 этажей.

Строительный портал отметил, что в целом по России застройщики основные объемы выполняют на строительстве МКД высотой в 13-17 этажей. Но доля высотного домостроения растет и в марте превысила 15,5%.

Это притом что соцопросы показывают, что подавляющее количество семей, желающих покупать квартиры в новострое, предпочитают, чтобы они были не выше девятого этажа.

Фото vl.ru.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: дома  строительство  рейтинг  недвижимость  приморье 



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