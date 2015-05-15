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95 процентов колбасной продукции в Приморье – местного производства
Согласно проведенному мониторингу департаментом лицензирования и торговли Приморского края – 95 процентов на рынке колбасных изделий в Приморье занимает продукция местных мясоперерабатывающих предприятий, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Как отметили в департаменте, ассортимент представлен вареными, полукопчеными, варено-копчеными, сырокопчеными изделиями, ветчинами, сосисками, сардельками и другими колбасными изделиями.
«Большая часть продукции относится к среднему ценовому сегменту и ориентирована на потребителей, отдающих предпочтение продукции хорошего качества по доступной цене», – рассказали в департаменте.
Специалисты департамента совместно с Советом почетных граждан Владивостока провели также провели мониторинг розничных цен на колбасные изделия в торговых предприятиях.
Представители департамента и общественной организации побывали в супермаркетах «5+», «ОК», «Три Кота» и фирменном магазине одного из производителей колбасных изделий – «Отец и сыновья».
Так, супермаркет «ОК» предлагает своим покупателям по доступным ценам несколько видов колбасных изделий с торговой надбавкой до 15 процентов.
«Жители края могут купить здесь колбасу “Фермерскую” вареную – по 177 рублей за килограмм и “Пикантную” полукопченую – по 199,50 рублей за килограмм от производителя “Никольск”. “Студенческую” вареную – по 209 рублей – от ТД “ВИК”. “Ратимир” представил колбасные изделия весом 470 граммов. “Белорусская” вареная колбаса стоит 78 рублей, “Нежная” вареная – по 104 рубля, “Винницкая” вареная – по 105,5 рублей», – отметили в департаменте.
Супермаркет «5+» проводит специальную акцию и до 1 июня предлагает своим покупателям всю продукцию «ВИК» без торговой надбавки по ценам производителя. В числе таких товаров – колбаса «Студенческая» вареная – по цене 187 рублей за килограмм, «Модера» – по 215 рублей за килограмм. Здесь также можно найти колбасу производства «Ратимир» в фасовке 470 граммов. «Винницкая» вареная продается по – по 101 рублю, «Вечерняя» вареная – по 104 рубля.
В фирменном магазине производителя колбасных изделий «Отец и сыновья» вся продукция реализуется по ценам производителя – без торговой надбавки. Например, колбаса вареная «Струговская» – по цене 246 рублей за килограмм, полукопченые колбасы «Семейная» – по 302 и «Раменская» полукопченая – по 297 рублей за килограмм.
В сети дискаунтеров «Три Кота» торговая надбавка на колбасу составляет от 10 до 15 процентов. Торговая сеть предлагает покупателям продукцию «Никольск». Колбаса «Молодежная» вареная стоит 210 рублей за килограмм, «Бутербродная» вареная – 228 рублей за килограмм, «Студенческая» полукопченая – 238 рублей. Также «Три кота» реализует колбасы компании «Надежда – 95». Здесь представлена «Народная» вареная – по 215 рублей за килограмм, «Нежная» вареная – 229, «Популярная» вареная – 230 рублей за килограмм.
Супермаркеты сети также реализуют продукцию компании «Ратимир» – колбасы «Нежная» вареная – по 102 рубля за 470 граммов, «Винницкая» вареная – по 103,6 рублей за 470 граммов, «Домашняя» полукопченая – по 140,7 рублей за 350 граммов, сосиски «Капитанские» 152 рубля за полкилограмма.
Представил свою продукцию и местный производитель «ВИК». Колбаса «Студенческая» вареная стоит 211,8 рублей, «Деревенская» полукопченая – 296,8 рублей, ветчина «Особая» - 307 рублей, сосиски «Хуторские» – 251,4 рублей за килограмм.
Сосиски «Аппетитные» производства компании «Михайловский бройлер» в «Трех котах» стоят 173,3 рубля за килограмм.
Отметим, розничные цены на колбасы напрямую зависят от отпускных цен производителей. Мясоперерабатывающие предприятия закупают сырье заграницей, стоимость его зависит от курса доллара.
По мнению вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко,приморским предпринимателям обеспечить ценовую доступность колбасных изделий для жителей края помогут новые современные свинокомплексы.
«В Приморье запуск новых производств позволит нам существенно увеличить производство свинины. Уже в июле этого года мы запускаем свинокомплекс на три тысячи голов забоя в месяц, в июле следующего года – следующий свинокомплекс уже на семь тысяч голов забоя в месяц. По сути, за полтора года производство свинины в крае удвоится. И мы надеемся, что это поможет не только наполнить внутренний рынок охлажденной продукцией, но и позволит мясоперерабатывающим предприятиям производить продукты более высокого качества», – подчеркнул заместитель главы региона.
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