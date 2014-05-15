Начало строительства нового угольного терминала в бухте Суходол в Приморье откладывается

Инициаторы проекта сообщили, что начало строительных работ переносится на март 2015 года.

Ранее сообщалось, что начало строительства в бухте Суходол (Шкотовский район Приморского края) запланировано на июль-сентябрь 2014 года.

Ввод в эксплуатацию I очереди мощностью до 6 млн тонн в год намечен на июль 2017 года, второй и третьей очереди - на 2019 и 2021 годы соответственно.

Как сообщил генеральный директор ООО "Морской порт "Суходол" Павел КОЛБАСЮК, для гарантированной ликвидации пылеобразования в воздухе в проекте предусмотрено использование закрытых конвейерных галерей.

Кроме этого, каждое место пересыпки с конвейера на конвейер будет оборудовано специальным аспирационным устройством, обеспечивающим обеспыливание. Также, во всех местах перегрузки и транспортировки будет происходить орошение угля.

"Терминал удален от населенных пунктов - расстояние до ближайшего составляет шесть километров - и огорожен естественным защитным рельефом - сопками. Для предотвращения возможного пыления груза при сильных ветрах, вокруг терминала предусматривается строительство ветрозащитных стен. Данные технологии широко распространены во всем мире и уже доказали свою эффективность и надежность", - приводит слова Павла Колбасюка холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (ХК "СДС").

Отметим, что у экологов на этот счет свои соображения. Подробности читайте в ближайшем номере газеты "Золотой Рог".

Как сообщалось ранее, инвестиционная группа Volga Group Геннадия ТИМЧЕНКО приобрела 50% долей в ООО "Суходол" у ЗАО ХК "СДС" для совместного строительства угольного терминала в бухте Суходол. Еще 50% остались у ХК "СДС". Терминал предназначен для экспорта угля в страны Азиатско-тихоокеанского региона: Корею, Индию, Китай, Японию.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.