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Торговая сеть Metro Cash & Carry может обосноваться в Приморье

15 Мая 2013, 11:46 | Приморье

Торговая сеть Metro Cash & Carry организовала рабочую группу по созданию филиала в Приморском крае. В настоящий момент ретейлер проводит исследование рынка: оценивает покупательскую способность в регионе, развитие малого и среднего бизнеса, возможности местных и федеральных поставщиков.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский презентовал регион перед руководством компании, которое задумалось о расширении торговой сети на Дальний Восток.

Напомним, в конце марта этого года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в заседании совета директоров Ассоциации компаний розничной торговли «АКОРТ», которая объединяет 24 крупнейших торговых компании в России, и рассказал участникам заседания о преференциях, которые власти края готовы предоставить компаниям, пришедшим в регион, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Мы готовы предоставлять определенные преференции. Прежде всего речь идет о земельных участках, которые мы готовы, со своей стороны, подготовить с точки зрения инфраструктуры и горизонтальной планировки», -  добавил глава региона.

После встречи руководство Metro Cash & Carry объявило о создании проектной группы, которая призвана изучить и проанализировать потенциал региона. Стоить отметить, что одним из главных конкурентных преимуществ Приморского края является отсутствие здесь других крупных игроков, а также перспектива выхода на азиатский рынок.

Досье

Metro Cash & Carry – крупная торговая сеть, которая насчитывает 68 филиалов в 45 городах России. Ее появление в Приморском крае может значительно оздоровить рынок потребительских товаров за счет снижения цен.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: торговля  рынки  metro cash & carry  цены  бизнес 



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Комментарии

  • Псевдоним13:03, 15.05.2013#

    Быстрее бы построили уже. Что тут думать, это здесь нужно, Икею то еще нескоро построят.

  • Псевдоним16:33, 15.05.2013#

    Хороший знак если они откруются тут. Для покупателей. А насчет "оздоровить рынок за счет снижения цен" это загнули:) Скорее всего закроется несколько местных игроков. Но зато откроется несколько сопутствующих бизнесов, так как Метро многие вещи отдает на аутсорсинг местным компаниям.

  • Псевдоним10:26, 18.05.2013#

    Пусть Метро покупает старый аэровокзал и всем жителям Приморья будет удобно делать покупки !!!

  • Псевдоним10:51, 18.05.2013#

    Дурак думкой богатеет, извените братцы но они не дураки. Так что дырку вам от бублика. Приморье у всех поставщиков будет в заднем месте, страна большая родственников много, и все хотят кушать.

  • Псевдоним10:20, 20.05.2013#

    Что тут еще думать?Стройте уже быстрее и побольше!

  • Псевдоним14:11, 20.05.2013#

    а я хачу икею пастройти ее пажалуста.

  • Псевдоним01:31, 21.05.2013#

    ну и что порешили? на какой год открытие и где будут строить?

  • Псевдоним12:04, 21.05.2013#

    Каковы результаты по Метро Кэш и Кэрри? Напишите, интересно же!

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