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Цены в Приморье растут опережающими темпами из года в год
За пять лет цены на потребительском рынке края взлетели почти на 40 %
Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».
В 2018 году потребительские цены росли опережающими темпами по сравнению с предыдущим годом.
Индекс потребительских цен за истекший период составил 104.2% к декабрю 2017 года, что выше, чем за аналогичный период предыдущего года (101.8%).
За последние пять лет цены на потребительском рынке выросли на 39.5%, наибольший прирост наблюдался в 2014 (на 12%) и 2015 (на 11.9%) годах.
С начала 2018 года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 4.7%.
С начала года из основных групп продовольственных товаров более всего наблюдалось увеличение цен на мясо животных (на 9%), мясопродукты (на 10%), мясо птицы (на 19%). Возросли цены на молоко, молочную продукцию, масло и жиры (на 2%), сыр и кондитерские изделия, макаронные и крупяные изделия (на 3%), кофе (на 4%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 6%).
Цены на плодоовощную продукцию в целом выросли на 10%, более всего - на огурцы свежие (на 41%), картофель, напротив, подешевел – на 10%.
Яйца куриные и сахар-песок стали дороже на 15% и 24%, соответственно. Увеличились цены на напитки алкогольные (на 2%) и безалкогольные (на 8%).
Рыбопродукты в целом подешевели на 4%, из них более всего снизились цены на кальмары мороженые (на 11%) и рыбу мороженую неразделанную (на 16%).
На наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 2.7%. Из основных групп непродовольственных товаров на 4% дороже стали строительные материалы, легковые автомобили, медицинские товары, мебель, бумажно-беловые товары. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо возросли на 5% и 8%, соответственно. Увеличились цены на моющие и чистящие средства и печатные изделия (на 6%), парфюмерно-косметические товары (на 7%), табачные изделия (на 9%).
Снизились цены на велосипеды и мотоциклы (на 3%), телерадиотовары (на 6%) и средства связи (на 7%).
Прирост цен (тарифов) на платные услуги населению составил в среднем 5.5% к декабрю 2017 года.
Стоимость услуг пассажирского транспорта возросла в среднем на 8%. Наблюдалось увеличение цен на жилищные (на 3%) и коммунальные услуги (на 4%).
Из бытовых услуг возросли цены на услуги фотоателье, парикмахерские услуги, ритуальные услуги, услуги бань и душевых, ремонт холодильников и телевизоров цветного изображения, услуги по ремонту жилищ (на 3-8%).
Услуги образования стали дороже на 27%, более всего увеличились цены на услуги высшего образования – на 47%.
Средняя стоимость 1 кв. м общей площади проданных квартир (по выборочному кругу городов Приморского края) на первичном рынке жилья за год возросла на 6.4%, на вторичном – на 7%. При этом цены на жилье на вторичном рынке (87.1 тыс. рублей за 1 кв. м) были на 19.1% выше, чем на первичном (73.1 тыс. рублей).
За последние пять лет средняя стоимость 1 кв. м общей площади проданных квартир на первичном рынке жилья выросла на 27.3%, на вторичном – на 13.2%, при этом наибольшее увеличение было достигнуто в 2018 году.
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