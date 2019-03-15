Приморцы в прошлом году "наели" в ресторанах и кафе на 18 млрд рублей

И стали больше пить и курить

Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».

Оборот розничной торговли сложился в объеме 400.9 млрд рублей (104.4% к 2017 году). Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на 180.5 млрд рублей (102.1% к уровню 2017 года), непродовольственных товаров – на 220.4 млрд рублей (106.4%).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 45%. Доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины всего товарного объема (55%).

Оборот общественного питания ежегодно растет, исключением являлся 2016 год, когда спад достиг 11.6%. В 2018 году оборот вырос на 4.6% и составил 18 млрд рублей.

Платные услуги населению занимают особое место на потребительском рынке. На их оплату приходится более четверти всех потребительских расходов населения, причем оплата многих из них носит обязательный характер или является платежами первой необходимости (жилищно-коммунальные, услуги транспорта, связи).

Населению края оказано платных услуг на 157 млрд рублей. После трехлетнего снижения второй год подряд наблюдался рост объема платных услуг, оказанных населению. В 2018 году к предыдущему году индекс физического объема вырос на 2.5% (в 2017 году – на 3.2%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.