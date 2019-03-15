www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.4 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 74.06 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

В Приморье сократился грузооборот

15 Марта 2019, 10:25 | Приморье

Оборот пассажиров по сравнению с 2017 годом демонстрирует ту же динамику

Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2018 году остался на уровне 2017 года и составил 12.3 млн тонн, грузооборот – 475.5 млн т-км (98% к 2017 году).

Перевезено автомобильным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 55.5 млн. пассажиров (95% к 2017 году), пассажирооборот составил 911.6 млн. пасс-км (90%).

Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 1006.6 тыс. тонн грузов (на 27% больше 2017 года), в каботажном плавании – 2686.7 тыс. тонн (на 22%).

Перевозка пассажиров морским транспортом за год сократилась на 6%, пассажирооборот вырос на 5%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: предпринимательство  пассажиры  грузооборот  статистика  грузы  транспорт  перевозки  приморье  итоги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru