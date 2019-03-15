В Приморье сократился грузооборот

Оборот пассажиров по сравнению с 2017 годом демонстрирует ту же динамику

Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2018 году остался на уровне 2017 года и составил 12.3 млн тонн, грузооборот – 475.5 млн т-км (98% к 2017 году).

Перевезено автомобильным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 55.5 млн. пассажиров (95% к 2017 году), пассажирооборот составил 911.6 млн. пасс-км (90%).

Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 1006.6 тыс. тонн грузов (на 27% больше 2017 года), в каботажном плавании – 2686.7 тыс. тонн (на 22%).

Перевозка пассажиров морским транспортом за год сократилась на 6%, пассажирооборот вырос на 5%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.