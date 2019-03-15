Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В 2018 году в Приморье вновь зафиксирован спад строительства
Однако преодолен ежегодный спад ввода жилья, который наблюдался с 2015 года
Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».
Строительство – один из основных индикаторов экономики. После двухлетнего роста объема выполненных строительных работ в 2018 году вновь произошло снижение на 14.2%, а за пять последних лет спад достиг 24%.
Объем работ по виду деятельности «строительство» в 2018 году составил 65.4 млрд. рублей. Организациями малого предпринимательства выполнено 66% объема работ по краю.
В 2018 году из объектов социальной сферы в крае введены: больница на 40 коек во Владивостокском городском округе, 6 физкультурно-оздоровительных комплексов (в Находкинском городском округе – 2, Артемовском, Владивостокском, городском округе Спасск-Дальний и Октябрьском муниципальном районе – по 1) и 3 плоскостных спортивных сооружения (в Лесозаводском городском округе (на 1.4 тыс. кв. метров), Кировском (на 3.6 тыс. кв. метров) и Красноармейском (на 3.7 тыс. кв. метров) муниципальных районах).
Введены учреждения культуры клубного типа на 186 мест (в Находкинском городском округе и Лазовском муниципальном районе), а также комбинат бытового обслуживания на 63 рабочих места во Владивостокском городском округе.
Преодолен ежегодный спад ввода жилья, который наблюдался с 2015 года. За год сдано в эксплуатацию 7137 квартир общей площадью 533.8 тыс. кв. метров, что на 30% больше 2017 года, но на 13% меньше уровня 2013 года.
Населением в 2018 году введено 213.1 тыс. кв. метров жилья или 104.7% к 2017 году. Его доля в общем вводе жилья составила 40%. По сравнению с 2013 годом индивидуальное жилищное строительство снизилось на 12%, в то время как с 2014 годом (самое высокое значение показателя, достигнутое за последнее десятилетие) - практически наполовину.
Новости тематики
- В 2018 году в Приморье вновь зафиксирован спад строительства
- В Приморье впервые за три года увеличился ввод новостроек
- МВД избавится от земли и проблемной стройки во Владивостоке
- Во Владивостоке долгострой МВД держит в страхе весь район
- Какими критериями нужно руководствоваться, чтобы приобрести прочный линолеум
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Приморье оказалось вторым в России по этому показателю
- В Приморье повысятся цены на новостройки
- Жилищное строительство в Приморье рухнуло на 40%
- Подготовка к проведению 24-й специализированной выставки "СТРОИТЕЛЬСТВО" в самом разгаре
Новости раздела
- Цены в Приморье растут опережающими темпами из года в год
- Приморцы в прошлом году "наели" в ресторанах и кафе на 18 млрд рублей
- В Приморье сократился грузооборот
- В 2018 году в Приморье вновь зафиксирован спад строительства
- Промышленное производство в Приморье за 2018 год сократилось
- В сельхозотрасли Приморья наблюдается стагнация
- У Владивостока не хватает земли для многодетных
- Во Владивостоке торговать цветами легально будут 46 автолавок. Адреса
- Slavda Group выпустила минеральную воду "Славда" в новом формате
- В Приморье впервые за три года увеличился ввод новостроек
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- В Приморье раскулачивают "красного губернатора"
- В Приморье готовится строительство стратегически важного объекта
- Одно из многострадальных зданий ДВФУ купили за бесценок и бросили
- "И что, Миклушевский так и останется безнаказанным?"
- Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги
- Центр "Мой бизнес" ждет предпринимателей
- В Приморье за несколько месяцев рухнула целая отрасль
- Во Владивостоке ликвидируют компанию, созданную для строительства нового порта