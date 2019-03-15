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В 2018 году в Приморье вновь зафиксирован спад строительства

15 Марта 2019, 08:55 | Приморье

Однако преодолен ежегодный спад ввода жилья, который наблюдался с 2015 года

Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».

Строительство – один из основных индикаторов экономики. После двухлетнего роста объема выполненных строительных работ в 2018 году вновь произошло снижение на 14.2%, а за пять последних лет спад достиг 24%.

Объем работ по виду деятельности «строительство» в 2018 году составил 65.4 млрд. рублей. Организациями малого предпринимательства выполнено 66% объема работ по краю.

В 2018 году из объектов социальной сферы в крае введены: больница на 40 коек во Владивостокском городском округе, 6 физкультурно-оздоровительных комплексов (в Находкинском городском округе – 2, Артемовском, Владивостокском, городском округе Спасск-Дальний и Октябрьском муниципальном районе – по 1) и 3 плоскостных спортивных сооружения (в Лесозаводском городском округе (на 1.4 тыс. кв. метров), Кировском (на 3.6 тыс. кв. метров) и Красноармейском (на 3.7 тыс. кв. метров) муниципальных районах).

Введены учреждения культуры клубного типа на 186 мест (в Находкинском городском округе и Лазовском муниципальном районе), а также комбинат бытового обслуживания на 63 рабочих места во Владивостокском городском округе.

Преодолен ежегодный спад ввода жилья, который наблюдался с 2015 года. За год сдано в эксплуатацию 7137 квартир общей площадью 533.8 тыс. кв. метров, что на 30% больше 2017 года, но на 13% меньше уровня 2013 года.

Населением в 2018 году введено 213.1 тыс. кв. метров жилья или 104.7% к 2017 году. Его доля в общем вводе жилья составила 40%. По сравнению с 2013 годом индивидуальное жилищное строительство снизилось на 12%, в то время как с 2014 годом (самое высокое значение показателя, достигнутое за последнее десятилетие) - практически наполовину.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: итоги  статистика  недвижимость  культура  услуги  предпринимательство  рынки  приморье  строительство  жилье  медицина  эксплуатация  бизнес 



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