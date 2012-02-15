Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье меняется не только бизнес, но и любовь потребителей
ПРИМОРЬЕ, 15 февраля, ZRPRESS. Точки общественного питания, B2B и строительство – это индустрии, которые достаточно сильно видоизменились за 2011 год. Такие итоги подвели участники пресс-конференции, посвященной двухлетию конкурса «ПРОФМАРКА».
Участники пресс-конференции отметили, что за последние несколько лет больше всего изменилась индустрия «Точки общественного питания». При этом изменения связаны не только с непрерывным появлением новых игроков на рынке, но и с непостоянной «любовью» потребителей. «В 2011 году показатель голосующих приморских потребителей был стабильно на уровне 7000 человек, поэтому было несложно проследить тенденции в определенных сегментах рынка», – рассказал руководитель Конкурса «ПРОФМАРКА» Владимир Барышев.
Также на мероприятии он отметил нововведения проекта: «Начиная со свадебной индустрии мы сформировали комиссию по допуску участников к голосованию. Учитывая, что комиссия состоит из эксперта, оцениваемой отрасли, представителей СМИ, исполнительной власти, а также оргкомитета Конкурса, то подобное нововведение позволило потребителям выбирать из наиболее достойных компаний. При этом голосующие теперь имеют возможность альтернативного варианта ответа, самостоятельно вписав бренд, который они считают лучшим».
Оценивая пользу Конкурса, ведущий тренер и бизнес-консультант компании «Ресурс» Владимир Чамбайшин отметил, что по итогам голосования владелец компании получает реальную картину не только своего сегмента, а всего рынка, что позволяет увидеть перспективы развития бизнеса. «Это важный момент, так как, постоянно находясь внутри компании, сложно объективно взглянуть на нее со стороны, а тем более на рынок в целом», – добавил бизнес-консультант.
«Мы рассматриваем участие в конкурсе «ПРОФМАРКА» с той точки зрения, что с помощью этой площадки потребители могут проявить лояльность к бренду, сказать спасибо», – рассказал Олег Игнатьев, создатель торговой марки «Тортония». –
Также Владимир Барышев акцентировал внимание, что начиная с голосования в индустрии «Ремонт и строительство» оргкомитетом Конкурса было принято решение о создании реестра компаний, заслуживающих доверия и внимания потребителя. Даже если компания не занимала призовое место, но предоставляла Комиссии по допуску участников, в которую входит Роспотребнадзор, подробную информацию о деятельности компании, то они на 2 года получали эмблему «Заслуживает доверия и внимания потребителя», сообщил «ЗР» пресс-центр регионального отраслевого Конкурса «ПРОФМАРКА».
Досье «ЗР»
Региональный профессиональный отраслевой Конкурс «ПРОФМАРКА» представляет собой наиболее значимую награду для регионального бизнеса в области построения брендов, поскольку она присуждается не на основе экспертных оценок, а благодаря мнению потребителей о бренде. Конкурс проводится с августа 2009 года.
Конкурс «ПРОФМАРКА» направлен на формирование потребительской культуры в регионе, способствует развитию деловой культуры, цивилизованных рыночных отношений и честной конкуренции, а также способствует повышению инвестиционной привлекательности в регионе. В 2011 году по результатам Конкурса «PRужина общества» проект «ПРОФМАРКА» был признан лучшим региональным проектом по развитию корпоративной культуры в бизнес-среде.
КОНКУРС «ПРОФМАРКА» В ЦИФРАХ (ЗА 2011 ГОД)
• Исследовано 5 отраслей, в рамках исследования изучено более 450 компаний
• В ходе обзвона и встреч о конкурсе оповещено более 2.000 компаний
• О Конкурсе оповещено более 60 СМИ, около 15 из которых стали постоянными партнёрами
• Проведено 5 Церемоний награждения, в которых приняло участие более 600 человек
• Партнёрами Конкурса стало более 40 компаний
• Проголосовало свыше 12.000 уникальных потребителей (по данным базы голосовавших)
• Сайт profmarka.ru просмотрен свыше 150000 раз (по данным LiveInternet и SpyLog)
• Во Владивостоке развешено более 400 дипломов конкурса (по данным PR-агентства FPRG)
• Опубликовано свыше 200 упоминаний в печатных СМИ (по данным PR-агентства FPRG)
• В сети Интернет более 8000 упоминаний о конкурсе (по данным Yandex и Google)
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Магазины Владивостока соревнуются в снижении цен на продукты питания
- Где в Приморье наиболее дешевые продукты
- В Приморском крае снижаются цены на продукты питания
- В Приморье снижается экспорт обработанной древесины
- Приморцы не жалеют денег на свои автомобили
- В Приморском крае цены на продукты выросли более чем на 6 процентов
- За полгода приморцы оставили в кафе и ресторанах почти 6,5 миллиардов рублей
- Платные услуги съедают треть всех расходов приморцев
- В Приморье темпы жилищного строительства выросли
- В Приморье снизилась цена на яйца, масло, гречку и яблоки
Новости раздела
- Приморский бренд "В-Лазер" исчезнет с рынка
- Какими критериями нужно руководствоваться, чтобы приобрести прочный линолеум
- Рожденный в ДФО летать не может
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС
- Курортный сбор ударит в Приморье по самым незащищенным и окончательно уничтожит местные здравницы
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
- В Приморье Лермонтовский ГОК будет развивать новый инвестор