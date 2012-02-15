В Приморье меняется не только бизнес, но и любовь потребителей

ПРИМОРЬЕ, 15 февраля, ZRPRESS. Точки общественного питания, B2B и строительство – это индустрии, которые достаточно сильно видоизменились за 2011 год. Такие итоги подвели участники пресс-конференции, посвященной двухлетию конкурса «ПРОФМАРКА».

Участники пресс-конференции отметили, что за последние несколько лет больше всего изменилась индустрия «Точки общественного питания». При этом изменения связаны не только с непрерывным появлением новых игроков на рынке, но и с непостоянной «любовью» потребителей. «В 2011 году показатель голосующих приморских потребителей был стабильно на уровне 7000 человек, поэтому было несложно проследить тенденции в определенных сегментах рынка», – рассказал руководитель Конкурса «ПРОФМАРКА» Владимир Барышев.

Также на мероприятии он отметил нововведения проекта: «Начиная со свадебной индустрии мы сформировали комиссию по допуску участников к голосованию. Учитывая, что комиссия состоит из эксперта, оцениваемой отрасли, представителей СМИ, исполнительной власти, а также оргкомитета Конкурса, то подобное нововведение позволило потребителям выбирать из наиболее достойных компаний. При этом голосующие теперь имеют возможность альтернативного варианта ответа, самостоятельно вписав бренд, который они считают лучшим».

Оценивая пользу Конкурса, ведущий тренер и бизнес-консультант компании «Ресурс» Владимир Чамбайшин отметил, что по итогам голосования владелец компании получает реальную картину не только своего сегмента, а всего рынка, что позволяет увидеть перспективы развития бизнеса. «Это важный момент, так как, постоянно находясь внутри компании, сложно объективно взглянуть на нее со стороны, а тем более на рынок в целом», – добавил бизнес-консультант.

«Мы рассматриваем участие в конкурсе «ПРОФМАРКА» с той точки зрения, что с помощью этой площадки потребители могут проявить лояльность к бренду, сказать спасибо», – рассказал Олег Игнатьев, создатель торговой марки «Тортония». –

Также Владимир Барышев акцентировал внимание, что начиная с голосования в индустрии «Ремонт и строительство» оргкомитетом Конкурса было принято решение о создании реестра компаний, заслуживающих доверия и внимания потребителя. Даже если компания не занимала призовое место, но предоставляла Комиссии по допуску участников, в которую входит Роспотребнадзор, подробную информацию о деятельности компании, то они на 2 года получали эмблему «Заслуживает доверия и внимания потребителя», сообщил «ЗР» пресс-центр регионального отраслевого Конкурса «ПРОФМАРКА».

Досье «ЗР»

Региональный профессиональный отраслевой Конкурс «ПРОФМАРКА» представляет собой наиболее значимую награду для регионального бизнеса в области построения брендов, поскольку она присуждается не на основе экспертных оценок, а благодаря мнению потребителей о бренде. Конкурс проводится с августа 2009 года.

Конкурс «ПРОФМАРКА» направлен на формирование потребительской культуры в регионе, способствует развитию деловой культуры, цивилизованных рыночных отношений и честной конкуренции, а также способствует повышению инвестиционной привлекательности в регионе. В 2011 году по результатам Конкурса «PRужина общества» проект «ПРОФМАРКА» был признан лучшим региональным проектом по развитию корпоративной культуры в бизнес-среде.

КОНКУРС «ПРОФМАРКА» В ЦИФРАХ (ЗА 2011 ГОД)

• Исследовано 5 отраслей, в рамках исследования изучено более 450 компаний

• В ходе обзвона и встреч о конкурсе оповещено более 2.000 компаний

• О Конкурсе оповещено более 60 СМИ, около 15 из которых стали постоянными партнёрами

• Проведено 5 Церемоний награждения, в которых приняло участие более 600 человек

• Партнёрами Конкурса стало более 40 компаний

• Проголосовало свыше 12.000 уникальных потребителей (по данным базы голосовавших)

• Сайт profmarka.ru просмотрен свыше 150000 раз (по данным LiveInternet и SpyLog)

• Во Владивостоке развешено более 400 дипломов конкурса (по данным PR-агентства FPRG)

• Опубликовано свыше 200 упоминаний в печатных СМИ (по данным PR-агентства FPRG)

• В сети Интернет более 8000 упоминаний о конкурсе (по данным Yandex и Google)

«Золотой Рог».