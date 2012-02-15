Отдохнем без родителей

Уже сейчас многие родители задумываются, как организовать летний отдых своих чад. Благо предложений сегодня предостаточно: детей можно отправить и в летний оздоровительный лагерь в пределах края, и в скаутский лагерь за рубежом.

Специалисты отмечают, что спрос на детский отдых год от года стабильно растет. Отечественный туристический рынок реагирует на это довольно мобильно и позитивно - расширяется география маршрутов, особенно зарубежных, появляются новые интересные варианты программ.

Предложения по летнему детскому отдыху на длительное время можно условно разбить на несколько групп - детские лагеря и оздоровительные центры в Приморье, по России и за рубежом, образовательные центры за рубежом. Безусловно, наиболее популярны летние лагеря. Их подразделяют на детские оздоровительные центры и лагеря, спортивно-оздоровительные комплексы и лагеря, международные детские центры и лагеря. Кроме этого, выделяются лагеря санаторного типа, специализирующиеся на оздоровлении и лечении.

В Приморье достаточно большим спросом пользуется международный летний лагерь с образовательной программой по английскому языку в Южной Корее, на острове Чеджу. Стоимость 10-дневного тура, рассчитанного для детей от 8 до 15 лет, составит около 20 тыс. руб., не считая затрат на билеты и оформление визы. 30-дневный отдых с июля по август в некоторых компаниях достигает отметки 87 тыс. 500 руб., также без стоимости билетов и визы.

Туроператоры края готовы отправить вашего ребенка и в Европу: Болгарию, Венгрию, Турцию. Две недели в Турции обойдутся родителям где-то в $700 без стоимости визы, страховки и перелета. Сейчас отдых в греции в скаутском лагере в течение 15 дней выльется в 815 евро, также без затрат на дорогу и оформление документов.

Организация детского отдыха - одно из самых сложных дел в турбизнесе. Туроператорам приходится решать проблемы и нести повышенную ответственность на всех этапах работы - от формирования турпродукта, подбора педагогов и вожатых до разработки методических и культурных программ. К этому надо прибавить "головную боль" по обеспечению безопасности, контроля за качеством питания, организации проезда, устранению различных непредвиденных ситуаций.

В зарубежных лагерях, с одной стороны, детям предоставлено огромное разнообразие развлечений помимо собственно отдыха на чистых пляжах: кружки, спортивные занятия и тренировки, танцевальные и вечерние программы, видео, караоке, дискотеки, соревнования, праздники и т.д. Такие каникулы однозначно ребенку запомнятся надолго.

С другой стороны, "летние лагеря - это постоянный тремор рук и голоса менеджеров отелей и начальства турфирм, тихий ужас в глазах гида, мнимое спокойствие родителей и разнузданное веселье избалованных деньгами детишек, обретших, наконец, долгожданную свободу.

Кстати, по контракту воспитатели ни за что ответственности не несут. Детей отправляют в отель, работающий по системе All inclusive, в который, как известно, входит не только кока-кола, но и все местные спиртные напитки. Конечно, детям официально пить не разрешается, но…

Впрочем, необязательно отсылать чадо так далеко. В Приморье довольно много детских санаториев и оздоровительных лагерей. В путевку также будут входить развлекательные программы (включающие различные детские загадки ), дискотеки, караоке, игры на свежем воздухе, экскурсии, 5-разовое питание. В некоторые туры входят медицинские услуги: физиопроцедуры, ингалятор, лазер, ЛФК, массаж, ванны, сауна, бассейн. При этом день пребывания в лагере Турции стоит приблизительно 1082 руб., а в летнем лагере Приморья - 850 руб.

Отдыхая в Приморье, можно совместить приятное с полезным. Некоторые туристические компании предлагают провести часть лета в палеонтологическом или археологическом лагерях. Ребята примут участие в настоящих палеонтологических исследованиях и археологических раскопках, увидят много интересного, узнают про свой родной край и побывают в самых красивых местах Приморья.

Документы, необходимые для вывоза ребенка за границу

1. Поездка несовершеннолетних детей осуществляется только при наличии подлинника свидетельства о рождении.

2. Ребенок должен быть вписан в заграничный паспорт родителя (с 0 до 14 лет), который выезжает вместе с ним.

3. Если ребенку исполнилось 6 лет, то в паспорте родителей должна быть вклеена его фотография, заверенная печатью паспортного стола.

4. Если ребенку исполнилось 14 лет, то у него должен быть свой отдельный загранпаспорт.

5. Если выезжает один родитель, то необходимо получить нотариально оформленное согласие второго родителя на выезд ребенка.

В случае невозможности получить доверенность от одного из родителей (причины: смерть, мать-одиночка и т.п.), необходимы документы, показывающие причину, по которой не может быть предоставлена доверенность, например свидетельство о смерти, документ матери-одиночки и т.п.

В том случае, если, например, отец ребенка скрывается и его местонахождение неизвестно, можно обратиться в суд с иском о признании отца ребенка безвестно отсутствующим или взять справку из милиции о том, что местонахождение отца ребенка неизвестно.

Если же, допустим, отец отказывается давать доверенность на выезд ребенка за границу и при этом не платит алименты, никак не участвует в воспитании, можно попытаться опять же через суд лишить его родительских прав. В таких случаях вместо доверенности от отца на выезд ребенка за границу достаточно будет предоставить судебные решения.

6. Если ребенок до 14 лет выезжает не с родителями, а, например, с дедушкой и бабушкой, то для него делается отдельный паспорт + согласие от родителей на вывоз ребенка, заверенное нотариально.

7. Если ребенок выезжает в составе организованной группы, то согласие оформляется на имя руководителя группы.

8. Если фамилии, указанные в свидетельстве о рождении ребенка и в паспорте родителей, не совпадают, необходимо предъявить свидетельство о браке и/или о разводе.

Обращаем внимание, что при пересечении границы РФ с другими странами начинает действовать законодательство той страны, в которую вы едете. Поэтому при выборе конкретной страны необходимо узнавать в посольстве или у наших менеджеров весь список документов, необходимых для вывоза малыша за границу, и порядок въезда в конкретную страну.

Ольга ПАК, "Золотой Рог".

