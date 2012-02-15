Почему текут пластиковые окна?

- Когда наша семья решила установить пластиковые окна, я обзвонила десяток оконных компаний. Где-то не устраивала цена, где-то сроки, где-то не смогла найти общий язык с менеджером. Наконец, нашла пластиковые окна, которые устраивают, и подписала договор. В общем, мои проблемы закончились. Однако моя подруга не послушала моего совета и обратилась в другую компанию. Там не обошлось без проблем: во-первых, сроки изготовления конструкций затянули, во-вторых, металлический отлив на одном из окон установили так, что при сильном ветре он страшно стучит и мешает спать. Позвонила в фирму с просьбой переделать. Пообещали, но приехать не спешат. Зачем торопиться - деньги-то уже заплачены... Подруга разочарована и теперь не знает, что делать?

- Действительно, работа многих приморских оконных компаний вызывает немало нареканий. Это подтверждают и сеансы "горячей линии", проводимой сотрудниками отдела потребительского рынка лицензионной палаты администрации края. Так, по словам главного специалиста отдела Нины ЗАБЕГАЕВОЙ, около половины всех звонков на телефон "горячей линии" составляют претензии к установщикам пластиковых окон. Причем чаще всего приморцы предъявляют претензии не к фирмам, а к индивидуальным мастерам-умельцам. Как пояснила Нина Забегаева, в настоящее время в этом секторе работает достаточное число частных предпринимателей, которые, закупая у фирм комплектующие, устанавливают окна самостоятельно, не имея необходимого опыта. Так называемые подпольные мастера, частенько прикрываясь звучными именами, предлагают услуги довольно низкого качества.

Интересно, что другая половина звонков на "горячую линию" - это жалобы на низкое качество реализуемой обуви. Народ рассказывает, как новые сапоги выходят из строя буквально через неделю. В соответствии с законом "О Защите прав потребителей" покупатель в подобном случае имеет право выбора - отремонтировать обувь за счет продавца, заменить товар или потребовать возврата денег.

"Золотой Рог".