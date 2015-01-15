Приморье выступило с инициативой снизить число туристов в группе при безвизовых поездках в КНР

Администрация Приморского края направила предложения по уменьшению минимального числа туристов, посещающих Приморье и Китай в рамках безвизового обмена в составе туристической группы, с 5 до 3 человек, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Ранее с такой инициативой выступил департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края.



Данная инициатива была поддержана 13 января на совещании по развитию игорной зоны «Приморье», которое провел губернатор Владимир Миклушевский.



Как отметил на совещании генеральный директор «Первой игровой компании Востока» Джон Ванг Администрации Приморья необходимо содействовать в максимальном упрощении визовых формальностей для гостей казино.



Владимир Миклушевский согласился с инвестором. Глава региона подчеркнул, что ряд предложений уже направлен в Правительство России, Ростуризм и другие федеральные органы.



Так, Администрация края предложила внести изменения в Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках в части, касающейся снижения минимального числа участников группы. Сейчас туристов в группе для безвизовой поездки должно быть не менее пяти. Предлагается снизить это число до 3 человек, включая представителя направляющей компании. А также предусмотреть возможность нахождения на приграничной территории туристских групп без ночевки.



На совещании директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков также напомнил, что сегодня в морском порту Владивостока есть режим безвизового пребывания иностранных туристов на территории Приморья в течение 72-часов. Таким правом могут воспользоваться туристы, прибывающие на круизных судах. Необходимое условие – ночевать в этот период туристы могут только на лайнере.



Сегодня предложения Администрации Приморского края о снижении минимального числа туристов в группах уже направлены в Правительство РФ. Также этот вопрос рассматривает Главное управление по туризму КНР. Данную инициативу уже обсуждали в ходе IV Российско-китайский форум по приграничному туризму между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР, который проходил в октябре прошлого года на острове Русский.



Напомним, развитие туризма и увеличение турпотока является одним из приоритетных направлений для Приморского края. Такую задачу поставил глава региона Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.