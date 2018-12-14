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На газификацию Приморья направят 55 миллиардов рублей
До 2020 года более 55 миллиардов рублей будет инвестировано в газификацию Приморья. О том, когда в города и районы края придет газ, какая перспектива ждет газомоторное топливо в регионе, обсудили на встрече врио губернатора Олег Кожемяко и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев 14 декабря, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Олег Кожемяко отметил, что газ в Приморье ждут с нетерпением. Большое количество вопросов на эту тему поступало в ходе встреч с населением.
«Прежде всего, газовая труба может обеспечить теплом и газом дома людей. Для промышленности очень важно, чтобы газ пришел на их производства, поскольку он дешевле, чем другие виды топлива, и это сказывается на экономике предприятия», – подчеркнул он.
По словам Валерия Голубева, общий объем инвестиций в газификацию Приморья со стороны Газпрома и Администрации региона до 2020 года превышает 55 миллиардов рублей, из которых 39 миллиардов вкладывает Газпром.
«Только в 2019 году мы заканчиваем строительство 12 объектов газоснабжения – практически все уже прошли проектирование, экспертизу. Одновременно с этим ведется дальнейшее проектирование. Для Газпрома это все очень важно – все большие инвестиции на добычу, транспортировку газа должны окупаться. И мы должны довести газ до потребителя, он наш главный приоритет», – обозначил он.
По словам врио губернатора, в настоящее время в регионе создается специальная рабочая группа, которая будет координировать работу администрации Приморья, Газпрома, муниципалитетов.
В числе первых газифицируют Спасск-Дальний и ряд населенных пунктов Спасского района с подключением котельных, предприятий, в том числе завода «Спасск-цемент». В 2019 году газ придет и в Уссурийск, где подключат пять котельных, микрорайон «Радужный», сахарный, локомотиво-ремонтный заводы, масложиркомбинаты, в поселки Кневичи и Заводской Артемовского городского округа с подключением птицефабрики, на сельхозпредприятия Михайловского района.
На 2019-20 годы запланирована газификация Надеждинского района – поселка Новый и ряда промышленных объектов. Во Владивостоке все котельные должны быть переведены на газ к 2020 году. В этом же году начнется газификация двух котельных и деревообрабатывающего комбината в Дальнереченске. Котельные и предприятия Находки планируется перевести на газ в 2020-21 годах, Фокино – в 2021 году. В Дальнегорск и Арсеньев газ предполагается подвести к 2025 году. Однако до этого времени в эти города планируется поставлять сжиженный газ, производимый на малотоннажном мини-заводе, контейнерами. Договоренность С Газпромом о строительстве такого завода уже достигнута.
В ходе встречи затронули вопрос перевода транспорта на газомоторное топливо. Как сообщил Олег Кожемяко, уже есть предварительная схема расположения автозаправочных станций и сейчас необходимо создать условия для перевода как частного, так и автотранспорта юридических лиц на новое топливо. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» подтвердил, что на эти цели предусмотрены меры поддержки.
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