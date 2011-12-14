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Приморский край экспортирует рыбу и морепродукты в 15 стран дальнего зарубежья и СНГ
ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-ноябре 2011 года составил 619,1 млн долларов США и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 13,2%, в натуральном выражении, соответственно – 427,1 тыс. тонн (на 13,2%), сообщает Приморскстат.
В товарной структуре экспорта ведущее место занимали следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – 411,3 млн долларов (66,4% стоимостного объема экспорта), икра, печень, молоки – 94,9 (15,3%), ракообразные – 56,2 (9,1%), филе рыбное – 26,5 (4,3%), мука рыбная – 19,8 млн долларов (3,2%).
Рыба и морепродукты в январе-ноябре 2011 года экспортировались в 15 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Китай – 198,9 млн долларов (32,1%), Республику Корея – 193,9 (31,3%), Японию – 75 (12,1%) и Панаму – 43 млн долларов (7%), сообщает Приморскстат.
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