Примтеплоэнерго будет снабжать электроэнергией село Глазковка Лазовского района

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Компания "Примтеплоэнерго" начнет поставлять электроэнергию село Глазковка Лазовского района Приморья. Соответствующий приказ подписал генеральный директор краевого государственного предприятия Примтеплоэнерго Александр Патрин.

До этого местные власти сами решали проблемы электроснабжения территории. Здесь работало муниципальное предприятие. Глазковка – еще один населенный пункт в Приморском крае, который Примтеплоэнерго обеспечивает электричеством. Первые – 11 поселений Тернейского района. Теперь на очереди - северное село Перетычиха, где предприятие возводит ветродизельный автономный энергетический комплекс. Его запуск состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго".