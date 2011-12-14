Поправки в Градостроительный кодекс позволят решить проблемы госэкспертизы

Для того чтобы по проекту строительства капитального объекта начали работать строители, он обязательно должен пройти государственную строительную экспертизу. К сожалению, госэкспертиза оказалась не в состоянии справляться с валом проектной документации. Естественно, возникли очереди, в которых проектировщики, заказчики и строители выстаивают по несколько месяцев.

Но есть надежда, что ситуация с экспертизой стройки в ближайшее время значительно улучшится.

Надежды на решение проблем с экспертизой проектной документации сегодня связаны с принятым 17 ноября 2011 года Госдумой РФ законом № 417505-4 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», который в статусе юридического лица уравнял государственную и частную экспертизы. То есть организации, связанные со строительством широкого спектра объектов, теперь смогут выбирать.

Благодаря изменениям теперь роль конкретного эксперта на стройке подтверждена и повышена. И допуск к работе с документами с правом подписи имеет исключительно аттестованный специалист вне зависимости от принадлежности к частной или государственной экспертной организации. При этом новая система аттестации экспертов, работающих в отрасли, позволяет частным экспертизам работать «без границ», то есть по территории всей страны, а полномочия госэкспертизы остаются в границах регионов.

За комментариями к нововведениям «Золотой Рог» обратился к дальневосточным экспертам.

И.о. заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр МОРДОХОВИЧ:

- Я считаю, что это сделано правильно. Это заставит всех более внимательно смотреть на ценовые характеристики своей работы, потому что появляется возможность где-то еще получить более квалифицированное заключение и дешевле. Конкуренция в данном случае, безусловно будет.

Но государство все равно оставляет за собой право определить перечень объектов, по которым будет проводиться только госэкспертиза. Например, «стопроцентное финансирование из бюджета», «особо опасный и технически сложный» объект или «уникальный», «секретный» и пр.

А во всех остальных случаях действительно определено, что проверка «проектной документации объекта капитального строительства проводится в форме государственной или негосударственной экспертизы» и «застройщик или технический заказчик» (кстати, это тоже новый фактор – технический заказчик) по своему выбору направляет проектную документацию и результаты изысканий на государственную или негосударственную экспертизу».

- Но от менее важных объектов госэкспертиза сможет разгрузиться?

- Конечно. Сегодня она, по существу, оказалась парализована. Всегда есть объекты первостепенной важности, которыми надо заниматься вне очереди. В частности, именно это серьезно сдерживало работу всех строителей по объектам саммита АТЭС – экспертиза физически не успевала. Кроме того, эксперты всегда связаны нормативными сроками проверок и пр.

Фактически строители и проектировщики находили и принимали решения быстрее и качественнее, чем эксперты, но по закону они не могли двигаться дальше, пока эксперт не вынесет свое резюме. На начальных этапах это очень сдерживало объекты АТЭС. В принципе, такие объемные стройки показали, что действовавшая ранее система только государственных экспертиз тормозила развитее стройиндустрии и непосредственно строительство объектов.

Перечень объектов, который государство в скором времени определит, разгрузит госэкспертизу для серьезной работы. Мы посмотрим, как это будет действовать, и сами примем активное участие в этой работе.

- А много ли у нас в регионе частных экспертных фирм и отдельных экспертов в области строительства, которые могут дать компетентное заключение на проект?

- Такие экспертные структуры в крае представлены пока очень слабо. Но у них еще и не было настоящего фронта работ. А грамотные и образованные люди, которые могут выступать экспертами, конечно, есть, особенно во Владивостоке. Многие регионы могут только позавидовать.

В ближайшее время будет прописана система получения экспертных документов, и я уверен, что в экспертных организациях во Владивостоке и крае проблем не будет. На сегодняшний день есть экспертный центр по сварочным работам, равного которому нет на всем Дальнем Востоке. Здесь волею судеб собраны очень высококвалифицированные кадры!

Хорошие эксперты – в области теплотехники и сосудов, работающих под давлением. По нефтянке такого уровня я видел только на Сахалине и в Тюмени. Но по газовому направлению, которое становится для края одним из приоритетных, нужно срочно формировать кадровый полк экспертов. Неплохие специалисты и эксперты – по энергетике. Здесь особых опасений у Ростехнадзора нет. Я думаю, что в ближайшее время будут сформированы частные экспертизы, и конкуренция все-таки будет. Но надо обратить внимание, что на экспертах теперь будет повышенная ответственность! И, по сути, она становится субсидиарной.

Раньше за стройку в первую очередь нес ответственность проектировщик, а во вторую – строитель и прочие, присутствовавшие на стройке. Теперь же во главу угла системы обеспечения качества объектов становится эксперт. Это позитивный шаг.

Директор Автономной некоммерческой организации «Приморский центр сертификации в строительстве», Андрей ПЫШКИН:

- Главная цель поправок в Федеральный закон от 28.11.2011 г. № 337 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» – это повысить безопасность зданий и сооружений.

Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий предложена как альтернатива государственной. Последняя в обязательном порядке будет проводиться только в отношении некоторых объектов. Кстати, закреплены серьезные требования к организации, которая будет проводить негосударственную экспертизу строительства.

- Что, на ваш взгляд, достойно особого внимания в новациях Градостроительного кодекса?

- В Градостроительном кодексе РФ появилась новая глава, устанавливающая требования к эксплуатации зданий и сооружений.

Введена имущественная ответственность собственника здания за вред, причиненный в результате его разрушения или повреждения, за нарушения требований безопасности при эксплуатации. Компенсация потерпевшему при причинении вреда средней тяжести будет составлять 1 млн рублей, тяжкого - 2 млн, родственникам потерпевшего в случае его смерти - 3 млн.

Кроме того – саморегулируемая организация теперь несет солидарную, а не субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда (в пределах компенсационного фонда).

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».