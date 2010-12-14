Приморцы ставят на Охотское море

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории минтая ТИНРО-Центра, кандидата биологических наук Михаила СТЕПАНЕНКО, проведенные донные и пелагические съемки показывают, что биомасса минтая находится на среднем уровне, достаточном для обеспечения российской рыбохозяйственной промышленности.

Промысловый прогноз на 2011 г. аналогичен предыдущему, изменения ОДУ по ДВ морям незначительны. Например, наблюдается некоторое увеличение промысловых запасов в Беринговом море. По предварительным расчетам, в 2011 году предприятиям Приморского края будут выделены квоты на вылов 362 тысяч тонн минтая в Охотском море. Рыбаки планируют полностью освоить выделенные квоты.

Большая часть квот выделена предприятиям Приморья в Северо-Охотоморской подзоне. Рыбакам предстоит освоить в этом районе 132 тысячи тонн минтая. В Западно-Камчатской подзоне - 126 тысяч тонн, в Камчатско-Курильской - 84 тысячи тонн, в Восточно-Сахалинской - 21 тысячу тонн. Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в промысле минтая в Охотском море примут участие 39 предприятий Приморья, которым выделены квоты на добычу. Предприятия намерены выставить на промысел 88 рыбодобывающих судов, из них 47 среднетоннажных и 41 крупнотоннажное. Для обработки сырца на промысле будет работать 5 плавбаз.

Что касается прогноза на 2012-2013 г., то, по словам Михаила Степаненко, ОДУ может быть снижен. За последние пять лет у дальневосточного минтая почти не было урожайных поколений, поэтому возможно сокращение промысловых запасов.