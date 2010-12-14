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Пять лет до обновления рыболовного флота в Приморье
14 Декабря 2010, 09:58 | Приморье
До 2015 года в Приморье основательно обновится крупный и средний рыбодобывающий флот, сообщил губернатор края Сергей ДАРЬКИН. БАТМы будут строить для приморских предприятий, уже отобрано несколько удачных проектов. Особая программа в крае касается строительства маломерного добывающего флота, в том числе и на наших верфях.
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