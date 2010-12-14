Семена под будущий урожай засыпали в закрома

Более 35 тысяч тонн зерна заготовлено в Приморье под посевную будущего года, в том числе на хранение на склады засыпано 13,3 тыс. тонн сои, что на 1 тыс. тонн больше прошлогоднего. Также засыпано 3,7 тыс. тонн риса и более 14 тыс. тонн ранних зерновых.

Зерно пшеницы, ячменя, овса, гречихи, сои и риса заготовлено под посев будущего года. Специалисты департамента подчеркивают, что качество семян зерновых культур в Приморье выше, чем в прошлом году. Более 5 тыс. т семян высших репродукций сертифицировано ФГУ «Россельхозцентр по Приморскому краю». Это первая гарантия будущего высокого урожая. В настоящий момент из краевого и федерального бюджета начались выплаты на приобретение растениеводами семян высших категорий.