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Скорость мобильного интернета в Приморье значительно вырастет

14 Ноября 2016, 14:19 | Приморье

В Приморье успешно протестировали новую технологию передачи данных – Uplink Carrier Aggregation, которая позволит увеличить скорость мобильного интернета в несколько раз, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, за последние несколько лет с развитием информационных технологий, высокоскоростной интернет стал востребован у пользователей смартфонов.

«Социальные сети и мессенджеры – новый этап в коммуникационной среде. Сегодня существует большой спрос на высокую скорость загрузки и отправки файлов в мобильных сетях. Ежедневно пользователи отправляют друг другу тысячи мегабайт видеозаписей и фотографий. Конечно же они рассчитывают на качественное интернет-обслуживание, которое мы можем предоставить с помощью новейших разработок в сфере телекоммуникаций», – пояснили в ведомстве.

Прогнозируя дальнейший рост пользовательского контента, мобильные и интернет-провайдеры Приморья тестируют различные сценарии увеличения скорости. Так, апробирование технологии Uplink Carrier Aggregation позволило достичь во время тестирования максимальной скорости – 48 Мбит/с, а это значит, что 20-минутный видеролик в формате HD можно загрузить на YouTube всего за 2 минуты.

«Новая технология позволит быстрей загрузить ''тяжелый” контент в сеть. Особенно это актуально для пользователей планшетов и смартфонов, журналистов, ведущих онлайн трансляции с мест событий через интернет, геймеров, видеоблогеров и всех любителей использовать видеосвязь в мессенджерах», – добавили в департаменте.

Глава ведомства Илья Красильников подчеркнул, что после успешного тестирования, технология будет применяться в обычном режиме.

Отметим, большое внимание Администрации Приморья уделяется вопросам развития информационных технологий. В регионе успешно функционирует сеть многофункциональных центров «Мои документы», популярностью жителей пользуется также онлайн обслуживание Единого портала госуслуг. Работа ведется по устранению цифрового неравенства на территории всех муниципалитетов края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: youtube  uplink carrier aggregation  Билайн  мобильный интернет  связь  hd  мбит/с  Мегафон  мтс  телекоммуникации 



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