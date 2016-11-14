Скорость мобильного интернета в Приморье значительно вырастет

В Приморье успешно протестировали новую технологию передачи данных – Uplink Carrier Aggregation, которая позволит увеличить скорость мобильного интернета в несколько раз, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций края, за последние несколько лет с развитием информационных технологий, высокоскоростной интернет стал востребован у пользователей смартфонов.

«Социальные сети и мессенджеры – новый этап в коммуникационной среде. Сегодня существует большой спрос на высокую скорость загрузки и отправки файлов в мобильных сетях. Ежедневно пользователи отправляют друг другу тысячи мегабайт видеозаписей и фотографий. Конечно же они рассчитывают на качественное интернет-обслуживание, которое мы можем предоставить с помощью новейших разработок в сфере телекоммуникаций», – пояснили в ведомстве.

Прогнозируя дальнейший рост пользовательского контента, мобильные и интернет-провайдеры Приморья тестируют различные сценарии увеличения скорости. Так, апробирование технологии Uplink Carrier Aggregation позволило достичь во время тестирования максимальной скорости – 48 Мбит/с, а это значит, что 20-минутный видеролик в формате HD можно загрузить на YouTube всего за 2 минуты.

«Новая технология позволит быстрей загрузить ''тяжелый” контент в сеть. Особенно это актуально для пользователей планшетов и смартфонов, журналистов, ведущих онлайн трансляции с мест событий через интернет, геймеров, видеоблогеров и всех любителей использовать видеосвязь в мессенджерах», – добавили в департаменте.

Глава ведомства Илья Красильников подчеркнул, что после успешного тестирования, технология будет применяться в обычном режиме.

Отметим, большое внимание Администрации Приморья уделяется вопросам развития информационных технологий. В регионе успешно функционирует сеть многофункциональных центров «Мои документы», популярностью жителей пользуется также онлайн обслуживание Единого портала госуслуг. Работа ведется по устранению цифрового неравенства на территории всех муниципалитетов края.