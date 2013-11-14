В Приморье объем электронно задекларированных на таможне товаров превысил 451 тысячу тонн

Более 14 тысяч деклараций на товары оформил центр электронного декларирования в Приморье за 10 месяцев 2013 года. Это на 37 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«На 33 процента увеличился и объем оформленных товаров, превысил 451 тысячу тонн. Перечисленные в федеральный бюджет платежи составили 6,3 миллиардов рублей», - отмечает Начальник Владивостокского таможенного поста Наталья Сергеева.

Как и планировалось при создании центра электронного декларирования, основной его функцией стало использование технологии удаленного выпуска, когда документальный контроль декларации проходит в центре электронного декларирования, а фактический – в месте перемещения товара.

«Такая технология не только сокращает время таможенных операций, снижает коммерческие и коррупционные риски, а также позволяет перераспределить транспортные товаропотоки из крупных городов в регионы», - подчеркнула Наталья Сергеева.

Применение передовых технологий предусматривает и эффективный контроль грузов. За прошедший период возбуждено 39 дел об административных правонарушениях, которые связаны, как правило, с недостоверным декларированием товаров, а также недекларированием товаров.

Напомним, что с 1 января 2014 года декларирование товаров и на других таможенных постах будет производиться только в электронной форме. Бумажные декларации на товары будут использоваться только в исключительных случаях, предусмотренных таможенным законодательством.

ZRPRESS.RU, Владивосток.