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В Приморье объем электронно задекларированных на таможне товаров превысил 451 тысячу тонн
Более 14 тысяч деклараций на товары оформил центр электронного декларирования в Приморье за 10 месяцев 2013 года. Это на 37 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года.
«На 33 процента увеличился и объем оформленных товаров, превысил 451 тысячу тонн. Перечисленные в федеральный бюджет платежи составили 6,3 миллиардов рублей», - отмечает Начальник Владивостокского таможенного поста Наталья Сергеева.
Как и планировалось при создании центра электронного декларирования, основной его функцией стало использование технологии удаленного выпуска, когда документальный контроль декларации проходит в центре электронного декларирования, а фактический – в месте перемещения товара.
«Такая технология не только сокращает время таможенных операций, снижает коммерческие и коррупционные риски, а также позволяет перераспределить транспортные товаропотоки из крупных городов в регионы», - подчеркнула Наталья Сергеева.
Применение передовых технологий предусматривает и эффективный контроль грузов. За прошедший период возбуждено 39 дел об административных правонарушениях, которые связаны, как правило, с недостоверным декларированием товаров, а также недекларированием товаров.
Напомним, что с 1 января 2014 года декларирование товаров и на других таможенных постах будет производиться только в электронной форме. Бумажные декларации на товары будут использоваться только в исключительных случаях, предусмотренных таможенным законодательством.
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