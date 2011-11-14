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"Ростелеком-Дальний Восток" ввел в эксплуатацию первый в России мобильный центр обработки данных
Ростелеком 10 ноября ввел в п.Угловом в коммерческую эксплуатацию первый в России мобильный центр обработки данных (МЦОД) на базе решения IBM.
Создание нового ЦОДа стало одним из самых крупных проектов в области построения ИТ-инфраструктуры в Дальневосточном регионе. Общий объем инвестиций "Ростелекома" в проект составил 110 млн рублей.
Центр обработки данных (ЦОД) - специализированная площадка для размещения серверов и коммутационного оборудования, соответствующая специализированным техническим и климатическим требованиям.
МЦОД состоит из отдельных модулей, созданных на базе стандартных 40-футовых морских контейнеров и может быть оперативно развернут и подключен к каналам связи "Ростелекома".
При этом МЦОД позволяет осуществлять хранение и обработку данных, а также предоставление широкого спектра услуг с высокой надежностью, отказоустойчивостью и производительностью.
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