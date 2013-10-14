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В Приморье снизились темпы жилищного строительства

14 Октября 2013, 16:50 | Приморье

В Приморском крае за счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2013 года сдано в эксплуатацию 2853 квартиры общей площадью 250,7 тыс. кв. м, на 4% меньше, чем в январе-сентябре 2012 года, сообщили ZRPRESS.Ru в Приморскстате.

В общем вводе жилья 46% (114,2 тыс. кв. м) составляют жилые дома, введенные индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением к соответствующему периоду прошлого года сократился на 24%.

В сельской местности сдано 25,8 тыс. кв. м  жилья (10% введенного жилья по Приморскому краю), на 20% меньше, чем в январе-сентябре 2012 года. Все жилье в сельской местности введено индивидуальными застройщиками.

Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края. Наиболь¬ший рост ввода жилья достигнут в Дальнереченске, Арсеньеве и Спасске-Дальнем, а также в Красноармейском, Михайловском и Шкотовском районах. В 17 городских округах и муниципальных районах края ввод жилья сни¬зился по сравнению с январем-сентябрем 2012 года.

Из общей  площади введенных домов на Владивосток приходится 51% жилья, Артем – 12, Находку – 9, Уссурийск – 7, Хасанский район – 2 и Дальнереченск – по 2%. В краевом центре построено 129 тыс. кв. м жилых домов, на 15% больше соответствующего периода прошлого года.

Средняя площадь одной квартиры, введенной в январе-сентябре 2013 года, составила по краю 88 кв. м (в том числе построенной организациями – 62 кв. м, населением – 180 кв. м).

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги: жилищное строительство  недвижимость 



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Комментарии

  • приморский07:16, 15.10.2013#

    Не спешите. Китайцы придут достроят.

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