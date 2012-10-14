Туризм Приморья на пороге перемен

О том, что саммит АТЭС должен дать импульс для развития внутреннего туризма Приморья, говорилось все время, пока шла подготовка к этому мероприятию. И вот, большая часть масштабного строительства во Владивостоке закончилась, и теперь уже от самих приморцев зависит, насколько умело они смогут распорядиться имеющимися ресурсами.

– Власти Приморья собираются приложить все силы для того, чтобы сделать край центром международного сотрудничества и туризма, прогнозируя через 5-10 лет увеличение ежегодного турпотока до 10-12 млн человек, из которых 2-2,5 млн придется на российских туристов, – об этом заявил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на брифинге в первый день работы саммита АТЭС. Столь оптимистичные прогнозы были бы невозможны без построенного к форуму современного аэропортового комплекса и открытия второй взлётно-посадочной полосы (сегодня обе полосы могут принимать и отправлять до 20 млн человек в год).

Одним из центральных проектов в этой сфере, по словам губернатора, станет туристический кластер, работа по созданию которого уже ведется. Для края этот проект чрезвычайно важен, поскольку в полутора-трёх часах лёта от Владивостока проживает больше 400 млн потенциальных туристов (северный Китай, Япония и Республика Корея). Якорем, но не доминантой кластера станет игорная зона на берегу бухты Муравьиная, в 20 минутах езды от аэропорта. Ожидаемый доход от ее работы – 30-40% в общем объеме поступлений, остальные 60-70% принесет инфраструктура отдыха, развлечений и шопинга. Поэтому сегодня проект позиционируется краевой властью как комплексная интегрированная зона отдыха и развлечений.

«Этот проект – мощнейший мультипликатор, – подчеркнул Владимир Миклушевский. – Известно, что доходы от туризма – при правильной организации работы отрасли – превышают доходы от торговли углеводородами, и мы намерены идти по этому пути, используя самый передовой опыт. Хотелось бы видеть в Приморье первоклассных игроков этого рынка. Мы уже провели в Сингапуре переговоры с руководством Genting Group. А также ждём предложений по развитию туристического кластера от других серьезных игроков рынка. Сделали запрос на получение концепций (RFC), окончательный срок сдачи которых заканчивается 21 сентября, и рассчитываем получить в результате интегрированный курорт мирового класса, построенный по самым высоким стандартам».

Надо сказать, что в ходе Делового саммита АТЭС к проекту туристического кластера был особый интерес со стороны и просто познававших край журналистов, и серьезных инвесторов, которые не привыкли упускать возможности. Приморье эти возможности как раз генерирует.

А пока этот кластер только формируется, край опирается на уже имеющуюся базу ресурсов и разработанную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Приморском крае на 2011-2016 гг.», подразумевающую целый комплекс мероприятий по увеличению въездного потока. Вот и главный акцент XVI Тихоокеанской международной туристской выставки Pacific International Tourism Expo (PITE-2012) был сделан на внутренний туризм. К слову, она оказалась самой масштабной за 16 лет: 129 компаний-участниц, включая более 70 иностранных, работали на основной площадке, и 80 – на дополнительной. А предложения по приему туристов в крае исходили как от турфирм, так и напрямую от территорий, представивших собственные экспозиции: Хасанского, Красноармейского, Ханкайского районов, Уссурийского городского округа и т.д. Кроме того, поскольку будущее индустрии гостеприимства края зависит от тех, кто сегодня еще только познает азы профессии, в рамках выставки состоялся финал студенческого конкурса «Туризм и гостеприимство: старт в профессию».

Это мы должны туристам

«Объекты саммитовской инфраструктуры готовы, федеральный центр свои обещания выполнил, и теперь уже мы с вами должны позаботиться о том, чтобы они работали на бюджет города и края, в т.ч. заполнять конференц-залы кампуса ДВФУ, развивая проекты MICE-туризма, развивать игорную зону», – говорит первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО.

Заниматься этим предстоит 237 приморским компаниям, работающим сегодня в сфере туризма. А для того чтобы подстегнуть их интерес к разработке новых программ и маршрутов, способствующих развитию въездного направления, департамент по международному сотрудничеству и туризму администрации Приморского края вот уже несколько лет подряд проводит конкурс «Лидеры туриндустрии Приморья», направленный на повышение эффективности работы предприятий туристского комплекса. Победителями конкурса стали десятки компаний, хорошо известных приморцам благодаря своим удивительным маршрутам, расширяющим представления о природном богатстве края.

Так, в перечне их туров – восхождения на магический Пидан (Ливадийский хребет) и гору Облачная, посещения водопадов: Еломовского, Ворошиловских, Черного Шамана, – веселые гуляния на озере Кронштадтском на Ивана Купала и попытки разгадать тайну заповедного острова Петрова или карстового хребта Чандолаза, а также несколько вариантов сплавов по рекам Арму, Кема, Партизанская, Киевка. А в путешествие на север края «Навстречу Фори» – нежному рододендрону, цветущему буквально 3-5 дней в конце июня, вообще записываются за несколько месяцев вперед.

«Число туристов, путешествующих по Приморью постоянно растет, причем если начинали мы с бюджетных – палаточных – маршрутов, то сегодня все больше запросов на программы с комфортными условиями ночевок, за которые туристы готовы платить, – рассказывает руководитель одной из туристических компаний Приморья. – Что же касается взаимодействия с местными властями, то мы тесно работаем с краевым Департаментом международного сотрудничества и туризма, совместно с администрацией Спасского района пытаемся создать туристский кластер. И мечтаем о поддержке в более активном продвижении потенциала края на внешнем уровне. Денег туроператоров на это, поверьте, не хватает. К тому же продвижение турфирм и территорий поодиночке напоминает известную басню о лебеде, раке и щуке. В этом смысле показательным примером может служить опыт Ленинградской области в части комплексного продвижения на различных российских и международных туристских выставках».

«Замечательным примером взаимодействия власти и бизнеса может служить работа Национальной организации туризма Кореи, продвигающей туристический потенциал страны на внешних рынках. Создание такой структуры – на федеральном, естественно, уровне – оказало бы дальневосточным туркомпаниям неоценимую помощь, ведь для большинства иностранцев представления о стране ограничиваются Москвой и Санкт-Петербургом, – считает другой представитель приморского турбизнеса. – Что же касается взаимоотношений на местном уровне, то мы на деле ощущаем реальную поддержку краевой администрации. В частности, накануне саммита с помощью Департамента международного сотрудничества и туризма администрации края распространили среди участников форума информацию о маршрутах по Приморью и уже организовали несколько туров для гостей мероприятия – по военному и художественному Владивостоку, православному Приморью, познакомили их с Уссурийской тайгой…».

Поскольку облик приморской столицы разительно изменился, в перечень городских экскурсий компании внесли корректировки. Изменились, казалось бы, привычные маршруты по дневному и ночному городу, появились новые объекты показа, а построенные к саммиту развязки, мосты и дороги реально облегчили доставку туристов и сократили время на дорогу, отмечают туроператоры.

Причем этот перечень не закрыт. Завершается строительство океанариума на о.Русском, который станет местом притяжения как гостей края, так и его жителей: cюда можно будет приезжать семьями на целый день, совершая познавательные экскурсии и любуясь окрестностями живописной бухты. Еще один объект расположен в районе начала моста через бухту Золотой Рог на полуострове Чуркин – это театр оперы и балета, где уже завершаются монтаж сценического оборудования и отделка зрительного зала. А на въезде во Владивосток близится к завершению строительство одного из самых больших на Дальнем Востоке концертно-спортивного комплекса, где, помимо большой ледовой арены, создаются все условия для концертов и представлений.

Проектов хватает

«В крае представлены все виды туризма – от историко-этнографического и экологического до экстремального, – и этим потенциалом надо пользоваться, – уверен вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ. – Чего стоит одна игорная зона: развивая ее по сценарию Лас-Вегаса – в сторону организации семейного досуга, – можно серьезно увеличить число иностранных туристов из соседних государств. И подобных перспективных проектов немало».

Подтверждением этого служат как уже работающие в Приморье рекреационно-туристические центры, так и находящиеся на стадии внедрения. Так, еще год назад, в рамках PITE-2011, дебютировал конкурс инвестиционных проектов «Приморье–Туринвест». Как рассказал начальник отдела развития туризма Департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Владимир ЩУР, работа в этом направлении продолжается, в нее активно включились районы и города края, и на сегодняшний день подготовлено уже 76 интересных проектов, лучшие из которых лягут в основу туристско-рекреационного комплекса края.

В частности, в рамках этого конкурса был представлен проект Информационно-туристского центра Владивостока, решающий очень актуальную проблему отсутствия информации для туристов, особенно иностранных. Сегодня информационные киоски центра с удобными сенсорными экранами уже работают в здании морвокзала, предоставляя отечественным и англоязычным путешественникам подробную информацию об удобных маршрутах к туристическим объектам, театрам, ресторанам, кофейням, торговым центрам, отелям и т.д.

Миссия восточных ворот

Раз уж Владивостоку довелось стать восточными воротами страны, то именно с него и начинается знакомство соседей по АТР с Россией, и у него в этом плане особенная миссия. «За знакомством с русской культурой, историей и архитектурой иностранцы едут в Москву и Санкт-Петербург, а мы можем и должны удивить их погружением в традиционный русский быт», – поясняет направление работы рекреационно-туристического центра «Русский город» его директор. Вот и саммитовские гости не преминули заглянуть на огонек. Для них здесь подготовили особую программу: продолжительный экскурс в русскую кухню под аккомпанемент фольклорных коллективов включал знакомство с блюдами, которые готовили в XII-XIX веках, их парили в русской бане и потчевали настоящими питейными медами, наливками на травах и квасом, которые выпускают специально для нужд местного ресторана.

Не забывают в «Русском городе» и о культурном наполнении, периодически проводя мини-выставки промысловых работ, древнерусского холодного оружия, организуя выступления фольклорных ансамблей. В скором времени здесь появится этнографический парк, повествующий об особенностях крестьянского быта, с мастерскими традиционных русских ремесел, где можно будет научиться плести лапти или расписывать матрешек.

А под Уссурийском, в селе Утесном подобный ландшафтно-исторический парк уже работает: «Изумрудная долина» воспроизводит облик исторического прошлого древней Руси. Число его объектов постепенно растет: построены крестьянская изба и острог, подготовлены площадки для княжеского и купеческого домов, позже появится и своя часовня, музеи тигра и дальневосточного леопарда, озеро лотосов. Руководство парка ставит на семейный отдых. И детям, и взрослым можно будет попробовать себя в гончарном или кузнечном деле, поучиться народным танцам, отведать блюда национальной кухни… А в конце августа парк стал площадкой для международного этнофестиваля «Восточные лета», собравшего огромное число гостей.

У Приморья действительно потрясающий туристический потенциал, и оно вполне может пойти по пути соседей по АТР, где туризм является мощной статьей дохода. Особенно после мощных саммитовских вливаний его развитие пойдет ускоренными темпами.

Впрочем, никакие советы и краевые программы, никакие старания туроператоров и прочих заинтересованных в развитии туризма структур не изменят ситуацию, пока мы сами не изменим отношения к территории, на которой живем. Хорошо ли мы сами знаем историю и туристические возможности края, что мы можем рассказать об этом приезжающим в город туристам? Просматривая десятки подготовленных к саммиту туристических буклетов, я сама с удивлением открывала для себя неожиданные стороны не только края – хорошо знакомого, казалось бы, Владивостока.

В предисловии к одному из таких изданий, выпущенном по заказу Комитета по туризму краевой администрации, прочла: «Культурно-историческое наследие служит основой и мощным генератором внутреннего туризма: познавая наши истоки, мы познаем себя. А многовековой опыт развития цивилизаций красноречиво говорит о том, что познать свою землю – значит полюбить ее».

Ожидаемый поток гостей обязательно будет. Как только мы сами, приморцы, захотим познать свою землю, всем сердцем примем ее со всеми достоинствами и недостатками и захотим поделиться этой любовью с теми, кому только предстоит познакомиться с ней. Отданный на пару выходных на откуп пешеходам мост на Чуркин, а точнее, ликование и праздничное настроение, охватившие горожан, наглядно продемонстрировали: как бы мы ни ворчали по поводу саммитовских строек и по прочим поводам, как бы мы ни рассуждали о привлекательности жизни в других регионах, мы все-таки любим этот просоленный морскими ветрами город и отчаянно хотим им гордиться.

Согласитесь, в дом, с любовью обустроенный хозяевами, хлебосольный и гостеприимный, хочется возвращаться. В край, о котором сами жители говорят с любовью в сердце, бережно относятся к его истории и заботятся о его завтра, обязательно захочется вернуться тоже.

Татьяна ОРЛОВА, "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КАПИТАЛ".