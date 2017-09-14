Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка

15 и 16 сентября фермеры и товаропроизводители предлагают горожанам приобрести на ярмарке свежие овощи и фрукты, мёд, творог, яйца и другие продовольственные товары, сообщает деловая газета «Золотой Рог».



Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.



В пятницу, 15 сентября, и в субботу, 16 сентября, ярмарка будет работать с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. Ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.