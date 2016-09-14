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ОЗК выбрала проектировщика терминала в порту Зарубино

14 Сентября 2016, 14:50 | Приморье

Объединенная зерновая компания (ОЗК) определилось с компанией, которая будет проводить инженерные изыскания, разработку и согласование проектной документации специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», работу за 256 млн рублей выполнит петербургское ООО «Морское строительство и технологии».

Дальневосточный зерновой терминал планируется построить в рамках проекта «Большой порт Зарубино» в Приморском крае. Предполагается, что через него будут идти экспортные грузопотоки из Сибири и с Дальнего Востока России, а также транзитные грузопотоки из северо-восточных провинций Китая в южные.

Всего в рамках открытого запроса предложений было рассмотрено 5 заявок, в том числе от ООО «Балтморпроект», ЗАО «ГТ Морстрой», ООО «НПК МорТрансНииПроект» и АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон». Как видим, приморским проектировщикам в этой широкой когорте места не нашлось.

Договор должен быть выполнен за 18 месяцев.

Проект строительства терминала будет реализовываться поэтапно. В 2016-2018 годах планируется провести предпроектные и проектно-изыскательские работы, в 2018-2020 годах - построить объекты первого пускового комплекса мощностью 3 млн тонн в год, в 2021-2023 годах - увеличить объем зернохранилищ и довести мощности перевалки до 10 млн тонн в год путем строительства дополнительных причалов и других технологических объектов.

Справка «ЗР»: «Объединенная зерновая компания» создана в соответствии с указом президента РФ от 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство передало пакеты акций 30 предприятий, которые находятся в 18 регионах страны. В настоящее время государство владеет 50% плюс одна акция ОЗК. Вторым акционером является группа «Сумма», которая реализует проект «Большой порт Зарубино».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: озк  зарубино  экспорт  зерновой терминал  грузопоток  китай 



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