Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ОЗК выбрала проектировщика терминала в порту Зарубино
Объединенная зерновая компания (ОЗК) определилось с компанией, которая будет проводить инженерные изыскания, разработку и согласование проектной документации специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», работу за 256 млн рублей выполнит петербургское ООО «Морское строительство и технологии».
Дальневосточный зерновой терминал планируется построить в рамках проекта «Большой порт Зарубино» в Приморском крае. Предполагается, что через него будут идти экспортные грузопотоки из Сибири и с Дальнего Востока России, а также транзитные грузопотоки из северо-восточных провинций Китая в южные.
Всего в рамках открытого запроса предложений было рассмотрено 5 заявок, в том числе от ООО «Балтморпроект», ЗАО «ГТ Морстрой», ООО «НПК МорТрансНииПроект» и АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон». Как видим, приморским проектировщикам в этой широкой когорте места не нашлось.
Договор должен быть выполнен за 18 месяцев.
Проект строительства терминала будет реализовываться поэтапно. В 2016-2018 годах планируется провести предпроектные и проектно-изыскательские работы, в 2018-2020 годах - построить объекты первого пускового комплекса мощностью 3 млн тонн в год, в 2021-2023 годах - увеличить объем зернохранилищ и довести мощности перевалки до 10 млн тонн в год путем строительства дополнительных причалов и других технологических объектов.
Справка «ЗР»: «Объединенная зерновая компания» создана в соответствии с указом президента РФ от 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство передало пакеты акций 30 предприятий, которые находятся в 18 регионах страны. В настоящее время государство владеет 50% плюс одна акция ОЗК. Вторым акционером является группа «Сумма», которая реализует проект «Большой порт Зарубино».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморским фермерам принадлежит 1/5 сельскохозяйственных угодий в крае
- Предприятия аквакультуры в Приморье увеличили объемы выращенной продукции – гребешка и трепанга
- ОЗК выбрала проектировщика терминала в порту Зарубино
- Приморские спекулянты даже не стали дожидаться окончания тайфуна
- Приморье – лидер по производству меда в ДФО
- В Приморье привезли и установили два суперкрана
- Росстат проинспектировал проведение сельхозпереписи в Приморье
- В Приморье снизилась стоимость потребительской корзины
- Россию уже в ближайшее время захлестнет поток нелегального алкоголя
- Аграрии Приморья намолотили 10 тысяч тонн зерна
Новости раздела
- Приморским фермерам принадлежит 1/5 сельскохозяйственных угодий в крае
- Подготовка к проведению 24-й специализированной выставки "СТРОИТЕЛЬСТВО" в самом разгаре
- Предприятия аквакультуры в Приморье увеличили объемы выращенной продукции – гребешка и трепанга
- ОЗК выбрала проектировщика терминала в порту Зарубино
- "Востоку" оздоровиться не удалось
- Квартирная мотивация
- Большая стройка в Приморье стройматериалами обеспечена
- Кто построит доходный дом
- Без бумажки - ты ненадежный лесопользователь
- Приморские спекулянты даже не стали дожидаться окончания тайфуна
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки