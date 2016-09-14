"Востоку" оздоровиться не удалось

Арбитражный суд Приморского края вынес решение ввести в отношении ПГРК «Восток» конкурсное производство. Это значит, что имущество предприятия будет продано за долги, либо частями, либо единым лотом. Возможно, на его месте со временем появится новое предприятие. Инвесторы присматривались к нему, практически весь период внешнего управления сопровождался переговорами. У акционеров до последнего была надежда на появление стратегического инвестора. Но, похоже, стороны так и не сошлись в цене. Подробности в материале газеты «Золотой Рог».

Созданная на излете советских времен на базе месторождения серебра Таежное (Тернейский район) практически новая горнодобывающая компания «Восток» проработала только до 1996 года, после чего остановилась на 12 лет.

Феникс не получился

Все эти годы руководство простаивающего предприятия занималось поисками стратегического инвестора. В 2006 году нашлись аналитики, сумевшие показать акционерам «Русской горнорудной компании» (РГРК) выгоду от приобретения этого актива, толчком послужил рост цен на металлы. Правда, у РГРК за неполных два года владения руки так и не дошли до широкомасштабного восстановления компании. В 2008 году она перепродала свою долю, а это 50%+1 акция, новому акционеру.

Четыре года – с 2008-го по 2012-й – ПГРК «Восток» работала успешно. В 2013 году производство было вновь остановлено в связи с неподтверждением запасов серебра на месторождении Таежное.

28 августа 2014 года арбитражный суд определил ввести внешнее управление в отношении ЗАО «Приморская горнорудная компания «Восток» сроком на 18 месяцев. На тот момент кредиторская задолженность предприятия составляла 224 млн рублей. В судебном заседании временный управляющий пояснил, что был представлен план инвестиций в ЗАО «ПГРК «Восток», в соответствии с которым английская компания предлагает трехэтапную стратегию по восстановлению платежеспособности должника и возобновлению производственной деятельности, в связи с чем временный управляющий поддерживает решение конкурсных кредиторов о введении внешнего управления.

В феврале 2016 года Арбитражный суд Приморского края продлил процедуру внешнего управления еще на полгода в расчете на то, что переговоры с инвестором завершатся успешно. Однако инвестор так и не появился.

Риск был оправдан

По мнению экспертов, акционеры, по сути, вложили деньги в венчурный проект. Риски были большими. За два последующих года сумма инвестиций в проект составила $15 млн.

В июне 2010 года месячная производительность обогатительной фабрики достигла уровня, позволяющего увеличить годовое производство серебряного концентрата до максимальной мощности фабрики - 80 тыс. тонн. В компании добились 90% извлечения металла из руд, выше ожидаемых оказались прогнозы по получению попутно извлекаемого золота. В дальнейшем на первый план выходила подготовка руды к добыче, сначала на ближайшие месяцы, затем планировалось строительство трех карьеров: сперва на рудной зоне «Крутой», а после на рудных зонах «Сентябрьская» и «Северная июльская».

В том же 2010 году намечался старт подземной добычи, работа рудника позволила бы смешивать руды с открытых и подземных выработок, что улучшило бы процесс обогащения. Как говорил бывший генеральный директор ПГРК «Восток» Глеб ЗУЕВ, «мы подходим к тому моменту, когда проект начнет возвращать инвестиции».

Учитывая, что месторождение Таежное могло давать до 50 тыс. тонн руды в год, а фабрика способна переработать 80 тыс., в компании оценивали возможность расширения минерально-сырьевой базы за счет приобретения новых лицензий. В результате компания приобрела лицензии на участки Кумирное и Левобережное. Расчет был на то, что цены на серебро и золото должны оставаться еще в течение нескольких лет на высоком уровне. Аналитики предсказывали на тот момент, что серебро имеет больший потенциал роста, чем золото.

Забуксовали

В общей сложности ПГРК «Восток» успешно работала четыре года. В 2013 году началось торможение, и сразу пошли слухи о ее возможном банкротстве. Бывший директор департамента промышленности и транспорта Приморского края Иван ТИРСКИХ на одном из совещаний сказал тогда, что предприятие остановлено в связи с неподтверждением запасов серебра на месторождении Таежном. Запасы на месторождениях Кумирное и Левобережное еще не были доразведаны и были не подготовлены к добыче.

Генеральный директор компании GEO&President at Ruspacific Group Юрий СИВАЧЕНКО, она же крупнейший акционер ПГРК (еще 24,2% акционерного капитала принадлежат государству), продолжал выражать уверенность, что перспективы у предприятия огромные, несмотря на сложное текущее положение.

- При условии координирования стратегии развития компании с компанией «Тернейзолото» просматривается возможность реализации начатой в советское время программы создания в Приморье мощнейшей горнорудной базы по добыче благородных металлов, - сказал он в одном из комментариев.

В феврале 2014 года прошла информация о том, что ПГРК «Восток» может получить крупного инвестора в лице британской компании Mining Investments Resources Plc (MIR). Ее подтвердили акционеры компании. Предполагалось, что MIR может инвестировать в проект до $10 млн при условии, что будет создана новая компания, в которой британцам будет принадлежать до 60% акций. Остальными 40% будет владеть нынешний мажоритарный акционер проекта.

По мнению экспертов, если бы решение принималось год назад, то, наверное, оценка долей была бы другая, не 40 на 60%, а 50 на 50%. Контакты с потенциальным инвестором у ПГРК начались еще в 2012 году, но почему-то затянулись.

Эта британская компания принадлежит бывшим нашим соотечественникам. Они участвовали в открытии Мангазейского серебро-полиметаллического месторождения в Якутии, его разрабатывает компания, в акционерах которой есть «Альфа-Групп». Они давно знают про Таежное, даже предпринимали попытки выкупить его у РГРК, но опоздали. MIR - это публичная компания, ее акции котируются на Лондонской бирже. У таких компаний есть обязательства по развитию новых проектов.

После аудиторской оценки ПГРК «Восток», у потенциального акционера складывалось вроде бы позитивное отношение к объекту. Но что-то так и не срослось. Интерес к «Востоку» проявлял и «Полиметалл», но, видимо, не устроила цена.

Между тем Приморнедра до последнего не отзывали у ПГРК лицензии на недра. Весной этого года руководитель ведомства Михаил ПОПОВ говорил корреспонденту «Золотого Рога»: «Мы оставили лицензии за предприятием, чтобы ему легче было найти инвестора, хотя понимаем, что нельзя эту ситуацию замораживать вечно».

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.