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В Приморье – благоприятный климат для инвестиций в логистику

14 Сентября 2011, 00:22 | Приморье

Денис ПАВЛОВ, соучредитель группы транспортных компаний «Восток»:

- Приморье имеет уникальное географическое расположение, позволяющее уделять особое внимание развитию логистической сферы. На сегодняшний день в Приморье существует относительно развитая транспортно- логистическая сеть.

Здесь следует отметить морские порты во Владивостоке и Находке, железнодорожную инфраструктуру и пограничные переходы. Однако весь транспортно-логистический комплекс Приморья, это, в основном, наследие Советского Союза.

В последнее десятилетие наблюдается значительный рост перевалки импортных грузов через транспортно-логистические узлы Приморья. Значительную роль здесь играют порты Владивостока и железнодорожные терминалы. Однако транспортно-логистический комплекс, к большому сожалению, не поспевает за ростом импортного и внутрироссийского грузопотока.Это создает благоприятный климат и соответствующие предпосылки для вливания значительных инвестиций в логистику.

На сегодня Приморье, и в частности Владивосток, испытывает серьезный дефицит в контейнерных и железнодорожных терминалах, современных складских комплексах, крупных автомобильных комбинатах и прочих предприятиях транспортной и логистической инфраструктуры.

Основываясь на опыте по подбору персонала силами нашей компании, можно говорить и о том, что наш регион испытывает серьезные сложности и с квалифицированным персоналом в сфере логистики. А именно квалификация персонала в сфере логистики играет огромную роль. В этой связи открывается окно и для инвестиций в образовательной сфере, готовящей специалистов в логистике и на транспорте.

Следует отметить, что логистика объединяет в себе, помимо траснпортной отрасли, и такие сферы деятельности, как таможенные, юридические, консультационные и другие услуги. Т.е. в логистике участвует огромное количество специалистов из разных сфер.

В случае прихода серьезных инвесторов в транспортный сектор рынок логистических услуг получит серьезный толчок в развитии. А для этого у Приморья есть реальные перспективы!

Огромное значение в этом играет и роль государства. Для Приморья историческим событием будет проведение саммита АТЭС. Мы считаем, и это подтверждает мировой опыт, что столь масштабное мероприятие привлечет серьезных инвесторов.

Мы уверены: все это не обойдет стороной транспортную отрасль и логистику в целом и поэтому в настоящее время занимаемся разработкой проекта по строительству и организации логистического центра.

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