Морское такси не снимается с якоря

Развитию морских перевозок мешает отсутствие причальной и рекреационной инфраструктуры

Внутренний круизный туризм давно стоит на повестке развития Приморского края, который обладает в этом плане большим потенциалом: одних только островов, которые могли бы лечь в основу внутренней круизной линии, в Приморье насчитываются десятки. Некоторые из них, например, остров Фуругельма, входят в Дальневосточный морской заповедник, представляющий интерес для экологической ветки туризма.

Препятствием для развития ниши до сих пор остается нехватка качественного пассажирского морского транспорта, а также лицензированных компаний, предлагающих морские экскурсии. На сегодняшний день этим занимаются, в основном, частные предприниматели, имеющие во владении личные катера, но не несущие почти никакой ответственности, в том числе и налоговой.

Тем не менее, некоторые подвижки есть: так, инвестор Свободного порта Владивосток, компания «Пасифико Шиппинг Лайнс», занят запуском проекта «морское такси» по островам залива Петра Великого.

Идея созрела

- Для этого необходимо создать на островах причальную инфраструктуру, чем мы и заняты сегодня совместно с властями края. Необходимо завершить установку железобетонных плавучих пирсов по шведской технологии, стоимость одного такого – около 5 млн рублей. Также нужно закупить современные маломерные суда вместительностью до 12 человек, - рассказал председатель правления ООО «Пасифико Шиппинг Лайнс» Алексей ВОЛОШЕНКО. – Один такой катер стоит также около 5 млн рублей. Мы думаем, что внутреннюю круизную линию создать в Приморье необходимо: одно только наличие такого привлекательного продукта на рынке, при условии верного продвижения, будет провоцировать спрос на эту услугу. Катера будут отправляться от Набережной Спортивной гавани Владивостока, где всегда высокая проходимость, и следовать на острова Попова, Рейнеке, полуостров Песчаный и другие. Нас также интересуют порты в Большом Камне и Славянке.

В свою очередь, приморская компания «Композитное кораблестроение» сообщила о способности производить гражданские суда пассажирского и прогулочного флота катамаранного типа. Сейчас производитель уже поставляет свою продукцию в Москву, Севастополь, а также Великобританию и Республику Корея. Одна из моделей компании – Pacifico Voyager вместимостью 10 пассажиров – уже прошла ходовые испытания.

По словам представителя компании Дмитрия ВОЛОШЕНКО, Pacifico Voyager способен развивать скорость до 23 узлов, что позволяет ему добираться от Владивостока до острова Попова за 22 минуты, до Рейнеке – за 32 минуты, а до полуострова Песчаный – за 12 минут. Есть также модель Pacifico Cruise 120, отличающаяся более вместительным салоном и спокойным ходом для неторопливых прогулок.

- Путь от 33 причала во Владивостоке до поселка Подножье на острове Русский на нем займет 18 минут, до поселка Экипажный – 11 минут. Оба судна вполне подходят для морских пассажирских перевозок в качестве морского такси, - рассказал Волошенко.

Однако стоят катамараны приморской компании недешево, так, Pacifico Voyager 2018 года продается почти за 16,5 млн рублей. А вот Pacifico Cruise 120 стоит около 6,5 млн рублей, что вполне по карману местному бизнесу.

Без предложения нет спроса

Поиск решения проблем в сфере туризма в Приморье проходит в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». Проблему нехватки качественного морского транспорта в Приморье обсуждали в ходе одной из сессий на Морском салоне, который проходил во Владивостоке в конце июля. Сегодня рейсовые пассажирские перевозки из Владивостока к островам Попова, Рейнеке и другим совершаются на паромах, которые морально устарели. Поэтому, а также потому, что услуга должным образом не продвигается, спрос на нее, по словам экспертов, падает.

По словам директора компании-перевозчика ООО «Танира» Александра КОРЫТКО, даже за счет увеличения количества рейсов в 2017 году количество туристов не увеличилось.

- Мы сделали это, чтобы люди не простаивали в очередях за билетами на паромы, - добавил Корытко. – Очередей стало меньше, однако туристов не прибавилось – на острова ездят одни и те же люди, причем даже их количество падает. Чтобы развивать круизный туризм, необходимо привести в порядок причальную инфраструктуру – тогда по направлениям можно будет запустить современные катера, сделать экскурсии красивыми и уйти от рейсового расписания.

Как отметил в ходе Морского салона заместитель директора по научной работе ООО «ДНИИМФ-Восточный» Михаил ХОЛОША, отечественное судостроение способно и готово поставлять на Дальний Восток большое количество судов из линейки скоростных для решения задачи морской перевозки пассажиров. При этом можно найти предложения по самым разным ценам, но прежде чем закупать суда, нужно продумать продукт и подготовить условия для него.

- Перед тем, как запускать суда, необходимо провести научные и статистические исследования, изучить пассажиропотоки, чтобы определить, кто будет пользоваться морским такси, изучить рынок потенциальных потребителей услуги, - считает Холоша. – Какой процент потенциальных пассажиров едет из городов на пляжи на один день, чтобы отдохнуть и искупаться? Сколько с этой же целью в край прибывает туристов из других регионов – на неделю, на месяц? Что интересует иностранных туристов? Сколько за это готовы платить? Отсутствие ответов на эти и прочие вопросы, по сути – отсутствие представления о рынке, привело в итоге к тому, что с 2000-го по 2016 годы количество морских пассажирских перевозок значительно снизилось. Тому виной, конечно, целый ряд причин, в том числе – поголовная автомобилизация населения, улучшение работы наземного общественного транспорта, а также строительство мостов во Владивостоке. Но если предложить качественный, достойный продукт, на него будет спрос.

По мнению эксперта, Приморскому краю нужны и морские паромные рейсы по расписанию, и морское такси, а также возможность осуществлять чартерные перевозки вместе с туркомпаниями.

Эксперты в унисон признают, что морская береговая инфраструктура, необходимая для развития внутренних круизных линий, в Приморье сильно изношена, а порой и вовсе выведена из эксплуатации. На ее восстановление необходимы колоссальные деньги и время на проектирование и строительство.

Дикая выручка

- Этот бизнес в России властями почти никак не контролируется, контролирует конкуренция между перевозчиками, - рассказывает владелец прогулочного катера из поселка Витязь. – Если у тебя есть документы на судно, на его вождение, если ты платишь за него налог, то можешь делать все, что хочешь. Штрафы – просто смешные, например, если ты дал порулить своим катером человеку, у которого нет на это прав, ты заплатишь за это всего около 200 рублей. Стоит ли говорить о том, что «морская полиция» у нас отсутствует? Контроль где-то там, на границе, не в прогулочных прибрежных зонах. Я ни разу не платил никаких штрафов, хотя вожу туристов по бухтам Теляковского, Астафьева, Витязь и другим уже три года. Мой катер взят с рук, но он в хорошем состоянии, я его купил за три миллиона рублей, они окупились за один летне-осенний сезон: каждый, кто заходит, платит 1-2 тыс. рублей (если экскурсия массовая), индивидуально парочки или семьи платят 10 тыс. за 2-4 часа экскурсии, сотрудничаем и с турфирмами. В день выручка, если повезет, может достигать 50 тыс. рублей. Да, причальной инфраструктуры нет. Бросаем якорь, люди идут по воде и поднимаются к нам. Я думаю, что тот интерес, который представляет собой Хасанский район для туристов, те красоты и достопримечательности, которые тут есть – маяк Гамова, морские котики, бухты, истории и легенды о местных островах и скалах – все это достойно огромного внимания, и если продвигать и оборудовать как следует, мы получим огромный плюс как принимающий регион.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ, фото Юрия РОГОВА.

МНЕНИЕ

Михаил ХОЛОША, заместитель директора по научной работе ООО «ДНИИМФ-Восточный»:

- Нужно учитывать, что суда – это часть морской инфраструктуры. А она, в свою очередь, включает в себя и причальные сооружения, которые у нас в печальном состоянии, и ремонтные базы, которых почти нет, и сервис. Необходимо проделать всю эту работу и, более того, она будет сочетаться только с хорошей сухопутной и рекреационной инфраструктурой, ради которой турист придет на причал, сядет на катер и поплывет на экскурсию. Таким образом, необходим системный подход.

К фото: На смену «Кометам» могут прийти катамараны местного производства.