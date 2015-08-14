Будущий Свободный порт Владивосток стоически держится под ударами кризиса

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2015 года по городу учтено 45.8 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило более 65% общего количества организаций по краю. При регистрации 41% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат:

Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - 86% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности - частная. Ее имеют 92.7% хозяйствующих субъектов, 1.2% - государственную и 0.7% - муниципальную.

Больше всего организаций в Ленинском районе (26% общего числа), меньше всего - в Первомайском (14.9%).

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности по крупным и средним организациям за I полугодие 2015 года составил 270.6 млрд. рублей (103.1% к I полугодию 2014).

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В I полугодии 2015 года промышленными организациями краевого центра отгружено продукции на 55.5 млрд. рублей. Наибольший удельный вес (75%) приходился на предприятия обрабатывающих производств.

Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям составил 83.5%.

По добыче полезных ископаемых индекс производства составил 65.4%, что обусловлено снижением добычи материалов строительных нерудных на 22%.

В обрабатывающих производствах индекс производства снизился на 20%.

Рост наблюдался в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (в 1.6р), химическом производстве (на 29%), а также в производстве пищевых продуктов, включая напитки, (на 2.2%).

Производство отдельных видов пищевых продуктов

В выпуске непродовольственных товаров отмечен рост производства мебели (в 1.7р). Сократилось производство конструкций и деталей сборных железобетонных, бетона, готового для заливки. Выпуск легковых автомобилей составил 58% к уровню прошлого года.

В электроэнергетике отмечался рост на 2.4%. Было выработано 1.1 млрд. кВт-ч электроэнергии (больше на 14%) и 2.7 млн. Гкал тепловой энергии (меньше на 4%).

ТРАНСПОРТ

В краевом центре за I полугодие 2015 года автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, перевезено 13.3 млн. пассажиров, что составило 82.3% к январю-июню 2014 года, пассажирооборот составил 161.7 млн. пасс-км (92% к январю-июню 2014 года).

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в I полугодии 2015 года составил 1025.1 тыс. т (112% к январю-июню 2014 года), грузооборот - 42.6 млн. т-км (109%).

СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям, составил 2.6 млрд. рублей, в 2 раза меньше I полугодия 2014 года.

За счет всех источников финансирования в городе построены 494 квартиры общей площадью 51.7 тыс. м2, на 47% больше соответствующего периода прошлого года.

За счет средств индивидуальных застройщиков построено 107 домов общей площадью 23 тыс. м2, что составило 27% введенного жилья по городу (в 1.6 раза больше I полугодия 2014).

Во Владивостоке за счет нового строительства введен детский сад на 140 мест.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения) в I полугодии 2015 года, по предварительным расчетам, составил 28.7 млн. рублей или 98.1% в сопоставимой оценке к I полугодию 2014 года.

Растениеводство. По данным весеннего учета, площадь посевов сельскохозяйственных культур, под урожай 2015 года в хозяйствах всех категорий составила 676.8 га, из них почти 97% под картофелем и овощебахчевыми культурами. По сравнению с прошлым годом вся посевная площадь снизилась на 99.5 га (на 13%), из них площади, занятые зерновыми и зернобобовыми культурами - в 3.2 раза, техническими - в 6.7 раза, картофелем и овощебахчевыми культурами - на 2%.

В сельскохозяйственных организациях размещены все посевы зерновых и технических культур, в хозяйствах населения - картофеля и овощей.

Животноводство. По состоянию на 1 июля 2015 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 255 голов крупного рогатого скота (снижение на 6.2%), из них 104 - коровы (рост на 3%), 208 - свиней (уменьшение на 3.3%), 226 голов - овец и коз (на 13.1%), 12.8 тыс. голов птицы (рост на 5.8%).

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в I полугодие 2015 года составил 84.1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 4.5% ниже соответствующего периода прошлого года. Удельный вес в обороте края составил 56%. Оборот розничной торговли сформирован на 90% торгующими организациями, на 10% - за счет продажи товаров на рынках.

Общий объем оборота оптовой торговли в краевом центре в I полугодие 2015 года составил 273.4 млрд. рублей, (97.2% к I полугодию прошлого года).

Оборот общественного питания составил 3.4 млрд. рублей, что выше I полугодия прошлого года на 0.6%.

Рынок услуг. В I полугодии 2015 года населению города оказано платных услуг во всех секторах реализации на 36.6 млрд. рублей (на 2% больше I полугодия прошлого года). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составляет 51%.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли транспортные (32%), жилищно-коммунальные услуги (24%), услуги связи (15%), образования и медицинские (по 7%).

По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере туристских услуг (117%), медицинских (114%), культуры и санаторных (110%), ветеринарных (104%), коммунальных и образования (102%).

В I полугодии 2015 года населению оказано услуг бытового характера на 2.1 млрд. рублей (на 3% больше чем в I полугодии 2015 года). В объеме платных услуг бытовые составили 6%.

В структуре бытовых услуг наибольший удельный вес приходился на ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств (45%), парикмахерские (14%), ремонт и строительств жилья (12%), техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры (5%).

ФИНАНСЫ

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Владивостока за январь-май 2015 года составил 10.2 млрд. рублей прибыли, что в 2.1 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Дебиторская задолженность составила 143.6 млрд. рублей, из нее просроченная - 5.9%.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций города на 1 июня 2015 года составила 266 млрд. рублей, из нее просроченная - 3% общей суммы.

ЦЕНЫ

Индекс потребительских цен по Приморскому краю за I полугодие 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года составил 107.3%, что выше аналогичного периода предыдущего года (104.1%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (108.5%).

За прошедшие шесть месяцев цены на наблюдаемые продовольственные товары возросли на 9.2%.

Рост цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 8.3%.

Цены на платные услуги населению выросли на 2.5%.

Во II квартале 2015 года средняя стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 62 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья - 86 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2014 года цены на первичном рынке жилья в среднем возросли на 4%, на вторичном - на 7%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, на конец июня 2015 года составила по г. Владивостоку 5409 рублей и возросла по сравнению с декабрем 2014 года на 12%.

НАСЕЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА

В I полугодии 2015 года во Владивостокском городском округе родилось 3773 малыша (на 12% больше, чем в I полугодии 2014 года), умерло 3380 человек (на уровне I полугодия 2014 года). Число родившихся превысило число умерших на 11.6%. Показатель младенческой смертности составил - 4.7 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.

В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 2034 брака (меньше чем за I полугодие 2014 года на 5%) и 1449 развода (меньше на 15%). На 1000 заключенных браков пришлось 712 разводов (в I полугодии 2014 года - 795).

Рынок труда. В январе - мае 2015 года численность работающих в крупных и средних организациях всех видов экономической деятельности составила 187.3 тыс. человек. В городской службе занятости по состоянию на конец июня 2015 года на учете состояло 1896 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1301 - официально зарегистрированных безработных, что на 25.2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Организациями города было сообщено о наличии 13.8 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляет 13.7 человека.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в крупных и средних организациях города в январе-мае 2015 года составила 43722.2 рубля. По сравнению с январем-маем 2014 года она увеличилась на 6.7%, а ее реальный размер уменьшился на 8.4%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях воздушного транспорта; финансовой деятельности; государственного управления и обеспечения военной безопасности; по производству транспортных средств и оборудования; занимающихся деятельностью в области права, бухгалтерского учета и аудита.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2015 года сложилась в сумме 16.5 млн. рублей (на 1.07.2014 задолженность по заработной плате перед работниками организаций Владивостока отсутствовала). Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия средств организаций для расчетов с работниками организаций обрабатывающих производств.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

По данным Управления внутренних дел Приморского края, в I полугодии 2015 года зарегистрировано 7.3 тыс. преступлений, что на 11% меньше, чем в I полугодии 2014 года. Из общего числа зарегистрированных преступлений 2894 окончены расследованием. Совершено 722 преступления против личности, на 11% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

Зарегистрировано 2961 преступление совершенное в общественных местах (на 17% меньше, чем в I полугодии 2014 года), в том числе на улицах 1920 преступлений (в январе-июне 2014 - 2641). Самым распространенным преступлением остаются кражи (39% всех преступлений), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число уменьшилось на 16%.

Правоохранительными органами выявлены 2.3 тыс. человек, совершивших преступления. К уголовной ответственности привлечено 1.8 тыс. человек, их них без постоянного источника дохода 1.3 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 41% (в I полугодии 2014 - 37%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.