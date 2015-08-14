ЖСК: идти на три буквы теперь стало заметно легче

В последние несколько лет законодатели создали новую нормативную базу для деятельности жилищно-строительных кооперативов, пользующихся государственной поддержкой. И начавшийся процесс создания таких ЖСК довольно активно был поддержан в Приморье. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:

В общероссийском реестре ЖСК, пользующихся в настоящее время господдержкой, который ведет Федеральный фонд содействия жилищному строительству (Фонд «РЖС»), ЖСК «Остров» был зарегистрирован одним из первых. Он и сегодня в какой-то степени остается экспериментальной площадкой, на которой обкатываются меры государственной поддержки жилищно-строительной кооперации. То есть, тем, кто пойдет вслед за «Островом», новосибирским ЖСК «Сигма» и прочее, должно быть легче.

Напомним, что на территории, которую под строительство поселка ЖСК «Остров» передал Фонд «РЖС», изначально предполагается построить 40 061 кв. метров жилья, в т. ч. 110 квартир в малоэтажных многоквартирных домах, 54 квартиры в «дуплексах» - блокированных домах и 240 индивидуальных домов. Квадратные метры по фиксированной на момент организации кооператива ставке в поселке должны получить в основном вошедшие в кооператив работники ДВФУ и институтов ДВО РАН. В меньшей степени - представители отдельных вузов Владивостока и многодетные семьи. Вслед за первым поселком этим кооперативом на острове Русском предполагалось построить и второй, и третий.

Строительство первой очереди из 38 индивидуальных домов ЖСК «Остров» действительно может начаться уже в сентябре-октябре. Как стал известно «ЗР», в настоящее время проектная документация по этой группе домов проходит государственную экспертизу. Для оптимизации работ составлен «классический» график, которого ЖСК и будет придерживаться в дальнейшей деятельности.

Сейчас решаются вопросы ресурсоснабжения первой очереди будущего поселка, устройства и подведения коммуникаций к каждому дому, прорабатываются договора с сетевыми организациями. Рубка деревьев под этот объем строительства уже проведена, но еще требуется выкорчевать около 1 200 пней, оставшихся после порубки. В ближайшее время планируется провести геодезическую разбивку участка. На первом этапе инженерные сети будут выполнены по временным схемам. К началу строительства первых домов к ним будет сделана временная дорога и проезды.

Вероятно, первые фундаменты, если экспертиза в ближайшие несколько недель утвердит проект, будут заложены в сентябре октябре, а к концу года могут появиться и первые стены. Основным конструктивным материалом стен этой очереди будет, скорее всего, газобетонный или тереховский андезитобазальтовый блок с термовкладышем. Предусмотрены несколько вариантов облицовки стен и их утепления.

По итогам конкурса строительство этой очереди ЖСК будет вести ООО «Генподрядчик», которое сейчас занимается подготовительными работами.

Господдержка, обещанная ЖСК, в которые вступают сегодня малообеспеченные категории граждан для решения жилищного вопроса, оказалась привлекательной для приморцев, и сегодня в реестре Фонда «РЖС» приморских ЖСК, пользующихся ею, больше, чем в целом по другим регионам Дальнего Востока. Помимо «Острова» в нем появились еще десять приморских ЖСК.

В частности, ЖСК «Голубиная падь», о проектном решении которого по дому на ул. Гоголя, 35 рассказывалось в одном из материалов предыдущего номера газеты «Золотой Рог», попал в общероссийский реестр ЖСК с господдержкой через Фонд «РЖС» уже 55-м по счету. В реестре по состоянию на 6 июля сообщалось, что по «Голубиной пади» в настоящее время проводится регистрация договора с Фондом по безвозмездному пользованию участком под это строительство. Этим кооперативом, судя по данным реестра, предполагается построить 121 квартиру (а по проектному предложению более 200).

В Уссурийске ЖСК Приморской ГСХА предполагается строительство 60-квартирного дома. Сейчас им проводится сбор документов и сведений о земельном участке, который предложен для этого строительства, попутно определяются потребности в жилье людей, которые вступают в этот кооператив.

На этих же этапах сегодня идет работа по-другому 60-квартирному дому в Уссурийске, который на ул. Раздольной собирается построить ЖСК «Мечта».

В районе Снеговой пади во Владивостоке 83 квартиры для своих членов собирается построить ЖСК «Радость». Идет оформление земельного участка под его дом.

В Арсеньеве ЖСК «Прогресс», сформированный по инициативе Минпромторга России, нацелен на 74-квартирный дом, который собирается построить на переданном ему участке. Сейчас ведутся работы по разработке проектной документации.

Во Владивостоке в районе ул. Верхнепортовая, 50А ЖСК «Надежда», созданный по инициативе Росморречфлота, собирается построить дом на 29 квартир. Под это строительство проводятся «мероприятия по списанию и демонтажу объекта недвижимого имущества».

По инициативе Росимущества в районе Весенней во Владивостоке на ул. Свердлова, 19 группу индивидуальных домов построит ЖСК «Доверие». Еще одну группу домов на этой же улице, но по адресу №21, построит ЖСК «Адмирал». По этим кооперативам идет оформление земельных участков.

Этот же инициатор поддержал строительство небольшой группы индивидуальных домов на о. Русский в районе пос. Канал ЖСК «Теральянс». По нему также идет оформление земельного участка.

Замыкает представительство приморцев в реестре Фонда РЖС владивостокский ЖСК «Приморье», который планирует построить 80-квартирный дом. Инициировал создание этого кооператива Минобрнауки России. По этому строительству ведется сбор документов и сведений о земельном участке, определяется потребность в жилых помещениях.

В составе этих кооперативов - работники бюджетных организаций и предприятий, в т.ч. и оборонно-промышленного комплекса, многодетные семьи.

По всем остальным регионам Дальнего Востока господдержкой со стороны Фонда РЖС на сегодня пользуются всего пять ЖСК, в т.ч один - в Сахалинской области и по два в Хабаровском крае и Республике Саха.

ДОСЬЕ «ЗР»:

По данным Фонда «РЖС» в разной стадии реализации к началу июля находятся 146 поддерживаемых им проектов создания кооперативов в 54 субъектах РФ. В.т.ч. 120 кооперативов уже созданы и зарегистрированы. Общая площадь земельных участков, предназначенных для передачи этим кооперативам, в рамках этих проектов составляет более1 110 га, а количество граждан, желающих вступить в эти кооперативы составляет более 15 674. К этому времени попечительским советом Фонда «РЖС» приняты решения о передаче 57 кооперативам, членами которых являются 6 081 человек, в 34 субъектах РФ земельных участков Фонда «РЖС» общей площадью более 670 га. Заключены договоры безвозмездного пользования земельными участками Фонда «РЖС» общей площадью 277,8 га с 25 кооперативами.

Помимо Фонда «РЖС» создание ЖСК с господдержкой на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности самостоятельно инициировано 10 субъектами РФ, которыми создан 21 кооператив. В них подали заявления на вступление 673 человека. Под строительство им выделено пока около 34,5 га.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.