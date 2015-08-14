Санкции на цветы из Голландии могут существенно изменить цветочный рынок в Приморье

На прошлой неделе Россельхознадзор заявил, что Россия может запретить поставку цветов из Нидерландов. В ведомстве уверяют, что голландские растения периодически не проходят санитарно-карантинный надзор: только за последние три месяца выявлено 324 партии, зараженные карантинными для России объектами - западным (калифорнийским) цветочным трипсом и некоторыми другими вредителями. В срезанных цветах, произведенных на территории Нидерландов, эти объекты отмечены в 58% от общего числа выявленных зараженных партий срезанных цветов, поступивших из всех стран Евросоюза, отмечают специалисты. Подробнее в материале газеты «Золотой Рог»:

Несмотря на прозвучавшие заявления, запрета пока еще нет, подтвердили «Золотому Рогу» участники цветочного рынка Владивостока. «Все договоренности по поставкам выполняются в полном объеме и в срок. Партии цветов из Голландии как отгружали, так и отгружают» - заверили оптовые компании. В то же время в СМИ появилось сообщение о том, что Россельхознадзор настоятельно рекомендовал странам ЕС проконсультироваться с экспертами надзорного ведомства по усилению контроля, а до тех пор приостановить сертификацию голландской продукции для поставок в Россию. В случае же, если предложения не будут приняты, российская сторона оставляет за собой право на более жесткие меры, вплоть до введения временных ограничений на поставки цветов и посадочных материалов из Европы.

Розы - запрет - безработица

По некоторым данным, более трети от общего количества поставок в Россию срезанных цветов приходится на голландских поставщиков. Именно поэтому любые ограничения этих поставок способны существенно повлиять на цветочный рынок в стране и тем более в Приморском крае, где, по оценкам владельцев частных цветочных теплиц, производство местного цветка за последние пару десятка лет сократилось более, чем на 70%. Но даже там, где в небольших теплицах еще выращивают розы, зимнего производства практически не осталось. Сегодня поставки местного цветка на рынок частными тепличными хозяйствами носят исключительно сезонный характер.

Именно поэтому участники рынка в случае введения ограничения ждут по меньшей мере значительного сокращения предложения на рынке. По оценкам владельца компании «Доминик Декор» Александра КАЧУРИНА, от существующего сегодня ассортимента растений и цветов останется не более 20%.

- Если закроют поставки цветов из Голландии и рынок сильно оскудеет по ассортименту, потому что голландцы сумели выстроить систему мировых аукционов и фактически через Голландию проходит основной объем поставок в Россию, то вероятнее всего мы придем к тому, что большинство компаний просто-напросто закроются, количество участников рынка сократится, многие потеряют работу, - считает Александр Качурин. - Цены скорее всего изменятся в сторону увеличения. Как всегда, это все отразится на конечном потребителе. Про импортозамещение в кратчайшей перспективе я бы говорить не стал. При жесткой сезонности местные производители могут выращивать только единицы сортов розы, и качество их цветка не самое лучшее на рынке. Мы получим цветок низкого качества по той цене, которую мы платили за хорошую продукцию, поставляемую с аукционов. Кроме того, в этой ситуации возможен рост цен на посадочный и семенной материал. Не секрет, что многие цветоводы используют в качестве посадочного материала образцы голландских селекционеров.

При всей значимости голландских аукционов, сегодня поставки цветка в Приморье идут не только через Европу. В регионе работают компании, уже давно выстроившие схемы поставок из стран Латинской Америки, минуя мировые аукционы. Конечно, на 100% они не смогут компенсировать присутствующий на рынке ассортимент, тем не менее, исчезновения качественного импортного цвета, по мнению участников рынка, ждать не стоит. Рынок ощутит дефицит разве что эксклюзивного товара.

- Цветы в нашей сети - это ассортимент эквадорского товара, - говорит руководитель сети цветочных магазинов «Роза ДВ int.» Вячеслав МАННАБЕРГ. - Запрет на поставки из Голландии может отразиться в первую очередь на сопутствующем товаре, т.е. зелени, растений, служащих дополнением в букете к основному цветку. Но мы можем и этот товар заменить на эквадорский. В Эквадоре сопутствующий товар несколько дороже, чем в Голландии, поскольку российские компании часто закупают там по бросовым ценам этот продукт, т.е. когда аукцион подходит к концу, непроданный товар предлагается с существенной скидкой. Остатки после торгов в Голландии, грубо говоря, мы забираем в Россию. Но сейчас такого очевидно не будет. И мы будем просто покупать «сопутку» в Эквадоре без аукционов.

Ни Голландией единой…

Еще одним источником замещения голландских цветов для Приморского края вполне могли бы стать наши соседние азиатские страны, тем более опыт сотрудничества у нас уже имеется и с Китаем, и с Кореей, и с Японией. Правда, доля рынка японского и корейского цветка никогда не была существенной на нашем рынке, чего не скажешь о китайском продукте. Еще несколько лет тому назад в Приморье шел поток китайских цветов. В последние годы, когда перенасыщенность рынка сместила акцент на качество в условиях жесткой конкуренции и привела к поиску новых логистических решений, экономящих деньги, цены на розничном и оптовом рынке существенно снизились. Китайский поток товара, утратившего преимущества в цене, заметно сократился.

- Обычно в поставках из Китая в основном превалирует вопрос цены, - поясняет Александр Качурин. - Поставляется, как правило, дешевый и низкокачественный товар. Корея в этом отношении более конкурентоспособна, но выращивает очень узкий ассортимент цветов, в основном букетную розу. Япония может предложить более широкий ассортимент, но он сезонен. И не сможет компенсировать то, что поставляется от аукциона в Голландии. Ассортимент, представленный на аукционе в Голландии, насчитывает тысячи наименований. В Японии выращивают 100-150 наименований цветка, в Корее - не более 50. При этом цены на японскую и корейскую срезку выше, чем на голландскую. Они потому и не поставлялись в больших количествах на приморский рынок, что не могли конкурировать с ценами на цветок, который идет с аукциона.

В то же время на приморском рынке можно встретить и российскую розу, привезенную из других регионов страны. В основном это краснодарский и московский цветок. В компании «Бизнес Букет» считают, что производители из этих регионов сумели в последние годы достичь высоких результатов и качество их цветка уже приближается к мировым стандартам. И хоть в Приморском крае пока таких результатов нет, но если появится спрос на местный цветок, то расширить производство российским производителям вполне по силам. Когда-то компания «Бизнес Букет» имела огромные по меркам Приморского края собственные теплицы. И сейчас не исключает возможности возродить это производство в случае ухода иностранных конкурентов с рынка.

Импортозамещение, говорите…

Кстати, о готовности задействовать пустующие теплицы говорят и владельцы небольших частных теплиц. Сейчас этот процесс сдерживается, в том числе, низкими ценами на их цветок, которые, кстати, не повышаются уже много лет. Как рассказали «Золотому Рогу» в одной из таких теплиц, сейчас их отпускные цены в опте составляют от 10 до 30 руб. за цветок.

А между тем в Приморском крае есть относительно крупный производитель цветов - ФГУП «Дальневосточное». Это тепличное хозяйство известно в регионе, прежде всего, как производитель зимних овощных продуктов и цветы не является его основным направлением деятельности. Сегодня предприятие выращивает розы на двух тепличных гектарах. Не имея финансовой возможности реконструировать эти теплицы в соответствии с мировыми стандартами, хозяйство все же, как говорят его специалисты, делает все для того, чтобы производство развивалось. Посадочный материал производят самостоятельно и в теплицах уже выращивается 14 видов цветка. В позапрошлом году в качестве эксперимента, вполне удачного, была внедрена малообъемная технология на одном из этих двух гектаров. И сейчас предприятие готово поставить на рынок срезку в относительно больших для Приморья объемах. Часть этого цветка уходит на рынок Хабаровского края.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.