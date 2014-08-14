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За таблетками можно будет ходить в магазин
Лекарства все-таки могут появиться в свободном доступе в магазинах. После долгой дискуссии, продолжавшейся не один год, минздрав подготовил перечень самых простых и безопасных в применении препаратов, которые могут разрешить продавать вне аптек. В него вошли антисептики для воспаленного горла, спреи с морской водой для носа, активированный уголь, простейшие средства от простуды, противоаллергические мази.
Идея скопировать опыт США и Европы, где некоторые медикаменты можно купить в магазинах и даже в киосках на автозаправках, принадлежит Минпромторгу. Казалось бы, что плохого, если, придя в супермаркет за колбасой и печеньем, можно на соседней полке прихватить что-нибудь от головной боли и расстройства желудка? Покупателю же удобно!
"Но не безопасно!" - возражали в Минздраве. При склонности нашего населения к самолечению размещение лекарств на магазинных полках может только усугубить ситуацию. Тем не менее два года назад Минпромторг подготовил примерный список препаратов для продажи в сетевых магазинах. Речь хотя и шла о безрецептурных средствах, но в итоге в перечне оказалось более трех десятков групп лекарств: не только противогриппозные, жаропонижающие средства, которые можно купить в магазинах в США, но даже отнюдь не безобидные гормональные, слабительные средства, препараты для похудения, витамины. Минздрав продолжал отстаивать позицию. "Безопасность пациентов для нас крайне важна, - пояснила "РГ" директор профильного департамента минздрава Елена МАКСИМКИНА. - И мы, выполняя поручение о подготовке перечня, учитываем риски. Лекарства - это все же специфический товар. Они нуждаются в особых, строгих условиях хранения, для них крайне важны сроки годности".
У аптек свои резоны - конкуренция со стороны магазинов может привести к проблемам. "Любая аптека выполняет еще и социальные функции. Вне зависимости от того, где аптека расположена, она обязана иметь минимальный ассортимент лекарств, - пояснила глава Аптечной гильдии Елена НЕВОЛИНА. - Спрос на них меняется, например, противопростудные мало кому нужны летом. Но в аптеке они должны быть круглый год. Кроме того, цены на более чем 600 лекарств из числа жизненно необходимых и важнейших государство жестко регулирует, они продаются с минимальной наценкой, а убытки аптеки покрывают за счет продажи популярных, ходовых лекарств". Если на рынке появится еще один крупный игрок, говорят в гильдии, этот баланс может быть нарушен, аптеки начнут разоряться. "А ведь теми же наркотиками и рецептурными лекарствами магазины торговать не будут. Есть риск, что при уменьшении количества аптек многим людям негде будет купить нужные лекарства", - замечает Неволина.
Что касается зарубежного опыта, в Минздраве считают, что учитывать его нужно, но делать это надо "комплексно". В зарубежных странах большинство лекарств можно получить строго по рецепту врача. У нас же, так уж сложилось во времена тотального лекарственного дефицита, в разряде безрецептурных оказалась внушительная доля от всех препаратов, представленных на рынке.
Кроме того, утверждает Неволина, в США, где отслеживают последствия неправильного лечения и говорят о сотнях тысяч пострадавших, сейчас как раз наблюдается обратная тенденция: свободный доступ ко многим препаратам (в частности, успокоительным и обезболивающим) ограничивают.
У нас статистика несчастных случаев, происшедших от неправильного применения лекарств, не ведется. А зря: распространенная в России практика приобретения практически любого лекарства без рецепта - это острая проблема, которая требует решения.
Возможно, поэтому Минздрав и включил в этот список самые простые и наиболее безопасные в применении лекарства, которые действительно можно допустить на магазинные полки. В любом случае, обсуждение перечня будет продолжено. Кроме того, чтобы на полках магазинов появились лекарства, необходимо внесение изменений в законодательство.
Какие лекарства могут разрешить продавать в магазинах:
1. Антисептики для лечения заболеваний горла: аэрозоли и спреи; растворы для полоскания; пастилки; таблетки для рассасывания; растительные сборы; капли для приема внутрь и местного применения; драже.
2. Препараты для местного применения при заболеваниях носа на основе морской воды и хлорида натрия: назальные аэрозоли, спреи, капли.
3. Активированный уголь: таблетки; гранулы; порошок; паста; капсулы.
4. Препараты железа: таблетки; пастилки жевательные; раствор для приема внутрь; капсулы; сироп.
5. Противовирусные препараты для местного применения: мази и кремы.
6. Препараты для устранения симптомов простуды и кашля: карандаш для ингаляции; мазь для наружного применения; таблетки для рассасывания.
7. Антигистаминные (противоаллергические): гели; мази; эмульсии.
КСТАТИ
Врачей будут штрафовать, а аптеки – разорять
Если в рецепте врач укажет торговое, фирменное, название лекарства, а не международное непатентованное наименование, то его оштрафуют на 2-3 тысячи рублей. За каждый рецепт. А за отпуск опасной таблетки-фальсификата или контрафакта аптекаря вообще посадят в тюрьму. На 8-12 лет.
Такие законодательные нормы могут вступить в силу уже в следующем году. Решению по штрафам еще предстоит пройти общественное обсуждение в течение 2-х месяцев. А законопроект о наказании за "паленые" лекарства уже внесен в Госдуму - 40 тыс. руб. заплатит аптека за каждый доказанный факт продажи фальсификата.
Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.
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