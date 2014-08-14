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Сделки с квартирами по осени считают
39% профессионалов рынка полагают, что лучшее время для покупки недвижимости - с сентября по ноябрь, а более половины риелторов (51,6%) считают самым благоприятным временем для покупки жилья период с мая по август. Потребители согласны, что это время наиболее выгодно для покупки - 46,7% респондентов, являющихся потенциальными или активными покупателями, назвали май-август лучшим периодом для приобретения квартиры. Об этом сообщают информагентства.
Такая солидарность игроков рынка по этому вопросу не случайна. По результатам опроса, при покупке жилья услугами риелторов пользуется только каждый пятый россиянин, большинство же предпочитает справляться своими силами. Тем не менее, практически все прислушиваются к советам агентов по недвижимости, чтобы сориентироваться на рынке и заключить выгодную сделку.
Впрочем, опыт риелторов показывает, что, несмотря на это, большее количество сделок (почти половина - 47,9%) заключается именно осенью, на пике деловой активности. После летнего затишья и поры массовых отпусков начинается высокий сезон - люди начинают активно искать предложения, количество которых, в свою очередь, также увеличивается, цены тоже растут. Обилие объявлений позволяет найти квартиру своей мечты, но при этом рост спроса стимулирует повышение цен.
Что касается отдельных категорий, то самым выгодным вложением в России по-прежнему считается квартира (так ответили 55,4% опрошенных риелторов и 50,9% частных лиц), причем 69% – подавляющее большинство – советуют покупать недвижимость в кирпичных домах, а 18% проголосовали за монолит. На втором месте – земельный участок (16,6% и 23,6% соответственно). Приобретение торговых и складских помещений воспринимается как перспективная инвестиция примерно каждым десятым участником исследования (10,7% и 11,4%). В офис предлагают вкладываться 11,8% риелторов и 8,7% частных лиц. Наконец, наименьшим по выгодности вложением пользователи считают промышленные объекты (5,5% и 5,2%), хотя такое отношение скорее вызвано не самыми доступными ценами.
Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.
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