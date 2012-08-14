Объем экспорта нефти через Козьмино в сентябре не изменится

Экспорт нефти, поставляемой по нефтепроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан», в сентябре 2012 года останется на уровне в 1,3 млн тонн, сообщил Bloomberg со ссылкой на расписание порта Козьмино.

Всего в сентябре из порта Козьмино планируется отгрузить 13 танкеров по 100 тыс. тонн каждый. Еще три танкерные отгрузки в Козьмино состоятся в сентябре, но поставки будут произведены в начале октября 2012 года. Bloomberg также сообщает, что оператор проекта «Сахалин-2» компания Sakhalin Energy продала из сентябрьских поставок один танкер нефтяной смеси «Витязь» китайской компании по цене выше дубайской, с премией от $4 до $4,1 за баррель.

Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» соединяет нефтяные месторождения Западной и Восточной Сибири с нефтеналивным портом «Козьмино». Мощность первой очереди составляет 30 млн. тонн. Вторую очередь ВСТО (ВСТО-2) планируется запустить в конце 2012 года.

«Золотой Рог».