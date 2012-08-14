Конъюнктура в странах АТР как никогда способствует загрузке угольных терминалов Дальнего Востока

В последние полтора года перевалка экспортного угля через порты Дальнего Востока заметно увеличилась - за счет перераспределения грузопотоков из западного и южного регионов. Cейчас совокупные мощности дальневосточных портов рассчитаны на перевалку около 40 млн тонн угля. Но этого явно не хватает. Дефицит морских угольных терминалов сохранится в ближайшие несколько лет, несмотря на то, что ряд игроков уже анонсировал несколько перспективных проектов.

Речь, в частности, идет о двукратном расширении терминала СУЭК в порту Ванино до 24 млн тонн. Вдвое - до 5 млн тонн - собирается увеличить мощности своего Находкинского морского торгового порта Evraz Group к 2013 году. «Мечел» в настоящее время осуществляет модернизацию существующего перегрузочного комплекса в порту Посьет с целью роектом модернизации терминала предусмотрено увеличение пропускной способности более чем в 2 раза - до 9 млн тонн в год. Вторым после модернизации порта Посьет приоритетом для «Мечела» является строительство терминала в порту Ванино. В настоящее время уже подготовлен проект терминала, который расположится напротив терминала СУЭК в бухте Мучке.

Преимуществом данного места является наличие значительных глубин, обеспечивающих возможность захода судов с осадкой до 25 м (грузоподъемностью 160-170 тыс. тонн). Предполагается, что к 2020 году ежегодный грузооборот терминала в бухте Мучке составит 25 млн тонн угля, который будет поступать с Эльгинского месторождения по Транссибу. Таким образом, со строительством и развитием собственных стивидорных мощностей на Дальнем Востоке компания практически полностью замкнет на себя логистику экспорта угля.

О своих портовых проектах на Дальнем Востоке заявляли и независимые операторы. Наиболее крупный у группы «Сумма» - комплекс в порту Восточный на 18 млн тонн в основном угольных грузов к 2013 году. Еще один терминал - на 1 млн тонн - в этом же порту построила группа Global Ports. О планах построить угольный терминал в бухте Суходол мощностью до 8 млн тонн в прошлом году объявлял «Сибуглемет», но до работы дело так и не дошло.

В прошедшие два-три года компании задействовали практически все имеющиеся в наличии терминальные мощности на Дальнем Востоке, пригодные для перевалки угля. В качестве примера можно привести порт Находка. До 2007 года уголь там почти не переваливался. Сейчас же с этим грузом работают, по крайней мере, пять стивидорных компаний в порту, и в 2011 году они перевалили 3,7 млн тонн угля, что на 32,7% превышает показатели 2010 года. Большую часть взяло на себя ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в «Группу Евраз») - 2 млн 369,8 тыс. тонн.

Азиатские аппетиты

В последние годы большая часть мирового импорта угля приходится на страны Азии. По данным международного аналитического агентства CRU, в 2011 году потребление только коксующегося угля в этом регионе составило порядка 860 млн тонн (при общемировом потреблении 1,1 млрд тонн). В перспективе все эксперты прогнозируют высокие темпы роста спроса на уголь именно в странах Азии. Согласно прогнозам того же CRU, потребление металлургического угля в регионе в этом году вырастет до 940 млн тонн. Причем растущее потребление будет покрываться в том числе и за счет увеличения импорта.

Основными потребителями здесь являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Согласно данным Ассоциации импортеров угля Китая, в 2010 году страна ввезла 166 млн тонн и заняла таким образом второе место в мире по объемам импорта. Высокий уровень потребления сохраняется и в Японии. По данным министерства международной торговли и промышленности Японии, в 2010 году в страну было ввезено 184 млн тонн угля, включая 53 млн тонн коксующегося, 6 млн тонн антрацита и 124 млн тонн энергетического угля.

Япония может сократить использование угля в электроэнергетике в пользу природного газа, который становится все более дешевым на мировом рынке, но даже в этом случае страна останется очень крупным импортером угля.

Прогнозы в отношении потребностей Китая в импорте угля сильно различаются, но не вызывает сомнений, что они будут весьма значимыми. По прогнозам UBS, потребление энергетического угля в 2012 году в стране вырастет на 4,7%, коксующегося - на 4,3%.

Крупным импортером угля является и Южная Корея, которая сейчас занимает третье место по объемам импорта среди азиатских стран.

Государственный интерес

Учитывая возрастающие аппетиты азиатских соседей, российские экспортеры в последние годы продолжают наращивать отгрузки в этот регион через порты Дальнего Востока. Однако, несмотря на то, что за последние три года экспорт российского угля в Азию почти удвоился, доля российского угля на данном рынке остается ничтожной - менее 10%, а значит, есть перспективы роста.

Для увеличения поставок на рынок Азии нужна соответствующая инфраструктура. Речь о необходимости строительства на Дальнем Востоке угольного терминала для обеспечения перевалки угля, производимого малыми и средними компаниями, мощностью 20 млн тонн в год, шла на совещании по вопросам развития угольной промышленности в Кемерово в январе 2012 года под председательством на тот момент премьер-министра Владимира ПУТИНА.

«Нужно в полной мере использовать такие механизмы привлечения инвестиций в инфраструктуру, как государственно-частное партнерство. Надо объединять усилия и ресурсы добывающих компаний, переработчиков, железнодорожных перевозчиков, тем более что угольные предприятия готовы вкладывать средства в транспортные проекты. Проекты развития железнодорожной инфраструктуры являются высокозатратными и часто не имеют внутренней окупаемости, но они создают условия для роста других отраслей народного хозяйства, создания новых производственных мощностей и рабочих мест, а также существенных дополнительных доходов для бюджетов всех уровней. Считаю, что эти доходы могут быть направлены на софинансирование тех инфраструктурных проектов, о которых мы сейчас говорим», - сказал Владимир Путин.

Местами расположения будущего порта рассматривались районы у портов Ванино, Находка-Восточная или Посьет. По итогам совещания Минтрансу, Минэнерго, ФГУП «Росморпорт» и ФГУП «ВО «Зарубежуголь» было поручено подготовить соответствующие предложения.

Соглашение по финансированию крупнейшего на Дальнем Востоке морского порта мощностью до 25 млн тонн грузов в год планировалось подписать в рамках Петербургском экономического форума-2012. Партнером должен был выступить ВЭБ «Зарубежуголь». Проект призван решить большую часть проблем с перевалкой угля небольших компаний, не имеющих собственных портовых мощностей. Чужими им пользоваться дорого, а чаще всего попросту невозможно, так как в первую очередь на экспорт идет продукция собственника терминала.

Но до объявления старта проекта дело так и не дошло. Угольщики поясняют, что государство хочет привлечь в проект частный капитал - скинуться всем заинтересованным компаниям в обмен на долю в новом порту. Говорят, что из всех крупных игроков готовность инвестировать обозначили только лидеры рынка - «СДС-уголь» и СУЭК, мелкие же игроки ищут любые варианты «на сегодняшний день» (в той же Находке уголь переваливается через причалы ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика»).

А что же государство? «Средний и малый бизнес тоже готов транспортировать произведенный уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы работаем над этим предложением. Уже понятно, где будет располагаться этот порт. Раньше следующего года начинать реализацию этого проекта бессмысленно, так как пропускная способность как Транссиба, так и БАМа находится на пределе своих возможностей», - сообщил в июле министр транспорта России Максим СОКОЛОВ.

По данным министра, пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМа) в настоящее время составляет 15 млн тонн в год, что недостаточно для указанного проекта. «После снятия инфраструктурных ограничений через реализацию проекта по Кузнецовскому тоннелю как раз и появится возможность для строительства этого порта», - пояснил Соколов.

Новые игроки

На фоне нехватки мощностей интерес к перевалке угля проявляют самые разные компании. Например, в порту Восточный терминал мощностью 1 млн тонн уже построило ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports), специализирующееся на перевалке контейнеров.

Проект строительства специализированного угольного комплекса ВСК реализовала в 2011 году в рамках диверсификации грузовой базы. В рамках проекта были введены в эксплуатацию 3 нитки железнодорожных подъездных путей общей вместимостью 91 вагон, реконструирована тыловая зона одного из причалов, закуплено и смонтировано современное перегрузочное оборудование. Общий объем инвестиций в проект составил 282,6 млн рублей. Создано 68 новых рабочих мест. Мощности и инфраструктура терминала ВСК наряду с ростом объемов перевалки контейнерных грузов позволяют обеспечивать перевалку угля до 1 млн тонн в год.

Начиная с декабря 2012 года, ВСК осуществляет на регулярной основе полный цикл переработки угля: от приема и обработки вагонов до погрузки на суда. Так, в первом полугодии 2012 года объем перевалки угля через ВСК составил 298,120 тыс. тонн.

«Для удовлетворения спроса азиатского рынка, при условии развития и модернизации железнодорожной припортовой инфраструктуры, а также при четкой координации совместной работы РЖД и грузоотправителей в части обеспечения стабильных и ритмичных перевозок угля от поставщиков до порта, мы готовы и дальше инвестировать в угольный проект ВСК, наращивая объемы перевалки угля», - отмечает генеральный директор ООО «ВСК» Валерий МЕСТУЛОВ.

Группа компаний «Колмар» (контроль в которой приобретают структуры Геннадия ТИМЧЕНКО, совладельца сырьевого трейдера Gunvor) намерена вложить $500 млн в увеличение добычи угля до 6 млн тонн к 2015 году. Новый владелец планирует участвовать в строительстве терминала возле порта Ванино совместно с Анатолием МИТРОШИНЫМ, которому принадлежат остальные 49% «Колмара». Мощности терминала оцениваются в 15 млн тонн угля в год, объем инвестиций не раскрывается.

О пыли замолвите слово

При всем при этом не стоит забывать и об экологическом и технологическом аспектах. В качестве примера можно привести распространенные в СМИ шокирующие кадры покрытой слоем угольной пыли акватории порта в Находке.

Находкинская транспортная прокуратура даже возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ОАО «НЖБФ» и ООО «Геомар», осуществляющих перевалку угля в порту Находка. В ходе проведенной в январе 2012 года проверки деятельности НЖБФ и «Геомар» при перевалке каменного угля было установлено, что используемые предприятиями причалы технологически предусмотрены для обработки грузов другой номенклатуры. Однако после «выступлений» трудовых коллективов об экологии решено было забыть. И правда, когда на кону такие барыши!

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".