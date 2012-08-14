В Приморье ждут рогатых переселенцев

Около 1200 нетелей голштино–фризской породы будут завезены в Приморский край из США в конце августа. Сейчас коровы проходят карантин, во время которого ветслужбой проводятся все необходимые санитарные мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, больше всего животных - 900 голов - будет приобретено компанией, которая работает в селе Алексеевка Ханкайского района. Хозяйство имеет в пользовании 10 тысяч гектаров пашни.

Помимо Ханкайского района, еще 100 и 195 голов нетелей отправятся в хозяйства Уссурийского и Ольгинского районов.

Планируется, что новое поголовье голштино-фризской породы поможет увеличить производство мяса и молока. Каждая американская корова может давать до 40 литров молока в день. Это превышает показатели местных товарных хозяйств почти в 4 раза.

«Золотой Рог».