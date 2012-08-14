В Приморье сельхоз кооператив не справился с кредитом

ПРИМОРЬЕ, 14 августа, ZRPRESS. В отдел судебных приставов Черниговского района на исполнение поступило 3 исполнительных документа о взыскании с «Сельскохозяйственного потребительского кооператива» суммы задолженности по кредиту в размере 2 501 707 руб., который был взят под продажу будущего урожая зерновых. Однако кооператив, реализовав выращенную продукцию, деньги банку не вернул.

Ранее, в марте этого года, в обеспечении иска судебным приставом-исполнителем уже был наложен арест на сельхозтехнику, принадлежащую должнику, который сразу же выплатил часть долга, сумма которого изначально составляла более 4 миллионов рублей. Следует сказать, что поручителями по кредиту выступили сам председатель кооператива и его главный бухгалтер.

На днях судебным приставом-исполнителем был наложен арест на 4 зерноуборочных комбайна «ЕНИСЕЙ – 1200РМ», 2 трактора МТЗ – 82 и 1 гусеничный трактор ДТ – 75, оставленные должнику на ответственное хранение.

Если в течение 10 дней сумма долга не будет оплачена, сельскохозяйственная техника будет передана на реализацию.

«Золотой Рог».