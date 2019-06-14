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У Приморья отбирают сотни миллионов

14 Июня 2019, 10:04 | Приморье

Бюджет региона несет потери не по своей вине

Снижение стоимости угля на мировом рынке энергетическом рынке и сложности с ограничениями инфраструктуры на пути к портам Приморья серьезно бьет по местным стивидорам, теряющим прибыль. При этом в ближайшее время в крае планируется ввод новых терминальных мощностей, которые на практике могут остаться без работы, сообщает газета «Золотой Рог».

По данным РЖД, погрузка каменного угля на Дальневосточной железной дороге в январе-мае 2019 года составила 7,3 млн тонн, что на 8,1% ниже показателей 2018 года. И это притом что на азиатском рынке, прежде всего в Китае, цены на российский уголь держатся еще на достаточно высоком уровне, в отличие от западных рынков (цены на энергетический уголь на европейском рынке упали за шесть месяцев вдвое). Проблема в другом – железная дорога не успевает обслужить заявки угольщиков в направлении портов Приморья.

По словам директора УК «Кузбассразрезуголь» Сергея ПАРАМОНОВА, за пять месяцев из поданных в ОАО «РЖД» заявок было согласовано 52%, а к перевозке принято только 89% от согласованных. «Кузбассразрезуголь» владеет АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке каменного угля) и завершает строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. В то же время АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел») в январе-мае увеличило перевалку угля на 5,2%, до 3,2 млн тонн.

Не менее серьезный удар по портовикам может нанести государство - ФГУП «Росморпорт» (входит в Росморречфлот) угрожает расторгнуть договоры на аренду причалов с большинством местных угольных терминалов из-за несоблюдения экологических требований. Первым «под раздачу» попало АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП). «Росморпорт» 24 мая подал в Арбитражный суд Приморского края иск к НМТП. Суд возбудил производство по делу, назначил предварительное судебное заседание на 26 июня.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: порт  "Восточный порт"  прибыль  уголь  перевалка  китай  Посьет 



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