В Приморье химкомпания "Бор" в 2013 году получила 1,8 млрд рублей убытков

Появление убытка владельцы ЗАО "Горно-химическая компании Бор" (Дальнегорск) объясняют негативной конъюнктурой рынка и ростом условно-постоянных расходов предприятия

По данным ГКХ "Бор", цена на борную кислоту - основную продукцию комбината - снизилась за 2013 год на 10%. При этом условно-постоянные расходы выросли благодаря постоянной индексации заработной платы, росту железнодорожных тарифов и затрат на электроэнергию - на 15%.

"Ситуация в 2014 году продолжает ухудшаться - так цены за первый квартал года упали еще на 5%, а если посмотреть ретроспективу с конца 2011 года - то всего падение составило 32% . Затраты по бизнес-плану 2014 года вырастут по сравнению с 2013 годом по предварительным оценкам на 11% , по сравнению c 2011 годом рост составит 33%", - говорится в сообщении пиар-службы компании.

Компания отмечает, что с 2011 года в развитие предприятии было инвестировано более 3 млрд рублей, что позволило регулярно выплачивать и индексировать заработную плату работникам предприятия, устранить недостатки в эксплуатации месторождения и продлить лицензии на разработку, обновить парк горной техники, провести капитальный ремонт.

"Но конъюнктура рынка не позволила выйти в прибыль, несмотря на приложенные усилия и инвестиции", - отмечается в сообщении.

Учитывая убыточность предприятия и необходимость значительных капитальных вложений в модернизацию и реорганизацию предприятия для более эффективной работы с учетом сложившейся негативной конъюнктуры рынка, собственник комбината с середины 2012 года ведет переговоры с ВЭБом о выделении дополнительной финансовой поддержки.

В настоящий момент переговоры продолжаются.

ЗАО "Горно-химическая компании Бор" образовано на базе Приморского горно-химического комбината. В настоящее время ГХК "Бор" занимает третье место в мире по производству борсодержащей продукции и является единственным в России производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. Исходным сырьем являются датолитовая руда Дальнегорского борного месторождения и известняк Мономаховского месторождения в Приморском крае.

С 2011 года ГХК "Бор" входит в состав частной холдинговой компании O1 Group, осуществляющей инвестиции в различные отрасли экономики. O1 Group была основана в 2010 году Борисом МИНЦЕМ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.