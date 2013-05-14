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Приморцы долгое время пьют молоко, в котором последнего и нет вовсе
В администрации Приморья состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией молока в торговой сети края. «Молочное» совещание провел вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО.
В совещании приняли участие руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий МАСЛОВ, специалисты департамента лицензирования и торговли, сельского хозяйства и продовольствия, представители молокоперерабатывающих предприятий Приморского и Хабаровского краев и Амурской области.
Как рассказал вице-губернатор Сергей Сидоренко, в настоящее время в Приморье молоко для промпереработки закупается у 46 сельхозпредприятий,120 фермерских хозяйств и 18 тысяч личных подворий. Молоко перерабатывают 27 предприятий различных форм собственности, в том числе 14 крупных молокозаводов. Готовая продукция реализуется в шести тысячах торговых точек.
«Сегодня доля местного молока на рынке Приморья составляет 36%, но к 2020 году мы должны выйти на 70%, такой показатель заложен в целевой программе развития сельского хозяйства края», - сказал Сергей Сидоренко. Программой предусматриваются существенные меры финансовой поддержки как производителям, так и переработчикам молока из краевого и федерального бюджетов.
В связи с тем, что в крае участились жалобы жителей Приморья на качество молока, реализуемого в торговой сети, участники совещания обсудили результаты проведенных испытаний молока на соответствие требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию.
Ранее для определения качества продукции была создана специальная комиссия, которая произвела закуп восьми образцов молока от производителей Приморского края, Хабаровского края и Амурской области в популярном супермаркете Владивостока. Комиссия сдала образцы на анализ в три независимые лаборатории.
Как показала экспертиза, исследованные образцы молока «Фермерское подворье» ОАО «Хладокомбинат» города Благовещенск и молока «Лазовское» ЗАО «Переяславский молочный комбинат» города Переяславска Хабаровского края не могут быть отнесены не только к молоку питьевому, но даже к молочному напитку и представляют собой фальсификат. «Это является грубейшим нарушением технического регламента на молоко и молочную продукцию и несет угрозу здоровью жителей и гостей Приморья», - сказал Дмитрий Маслов.
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю по выявленным фактам фальсификации продукции подготовлены и направлены материалы в соответствующие органы Хабаровского края и Амурской области, а также в следственный комитет и прокуратуру для принятия установленных законодательством мер.
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Комментарии
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Псевдоним13:48, 16.05.2013#
сам жил в амурке, и что то не видел я в благовещенске приморского молока, раз оно такое хорошее почему не продвигали его в другие регионы? а когда амурское двинуло на рынок приморья, да еще и по более низкой цене вот тут наши молокобарыги и засуетились. да и цена у приморского выше чем амурского на 20 руб. хотя второе преодолело 1500 км!
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Псевдоним15:00, 16.05.2013#
Насчет молока с Амурской области и хабаровского края- может помните, когда владелей магазина Самбери завалили молокопродукцией из этих регионов, наша Администрация наехала на него, что он не поддерживает Приморское производство и обещали ему проблемы? Это было после открытия очередного магазина в Черемушках" Он тогда ответил, что и молоко и яйца, по моему, не будет закупать здесь, так как цены взяты с потолка, а качество хуже. Ну так вот они ему проблемы и создают. Я полагаю, Дмитрий Маслов имеет долю в молочке Приморского края, ну или хозяева, сказали "фас" ему. Молоко отличного качества. Можете найти результаты проверок в других регионах, а не тут. Всем рулят деньги и жадность местных бандитов у власти
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а почему наш "Домик в Деревне " Владивостокского Молочного Комбината не проверили?! вода водой, а не молоко. . а в последнее время еще и Хлоркой какой то отдаёт.