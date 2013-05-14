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Приморцы долгое время пьют молоко, в котором последнего и нет вовсе

14 Мая 2013, 12:42 | Приморье

В администрации Приморья состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией молока в торговой сети края. «Молочное» совещание провел вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО.

В совещании приняли участие руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий МАСЛОВ, специалисты департамента лицензирования и торговли, сельского хозяйства и продовольствия, представители молокоперерабатывающих предприятий Приморского и Хабаровского краев и Амурской области.

Как рассказал вице-губернатор Сергей Сидоренко, в настоящее время в Приморье молоко для промпереработки закупается у 46 сельхозпредприятий,120 фермерских хозяйств и 18 тысяч личных подворий. Молоко перерабатывают 27 предприятий различных форм собственности, в том числе 14 крупных молокозаводов. Готовая продукция реализуется в шести тысячах торговых точек.

«Сегодня доля местного молока на рынке Приморья составляет 36%, но к 2020 году мы должны выйти на 70%, такой показатель заложен в целевой программе развития сельского хозяйства края», - сказал Сергей Сидоренко. Программой предусматриваются существенные меры финансовой поддержки как производителям, так и переработчикам молока из краевого и федерального бюджетов.

В связи с тем, что в крае участились жалобы жителей Приморья на качество молока, реализуемого в торговой сети, участники совещания обсудили результаты проведенных испытаний молока на соответствие требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию.

Ранее для определения качества продукции была создана специальная комиссия, которая произвела закуп восьми образцов молока от производителей Приморского края, Хабаровского края и Амурской области в популярном супермаркете Владивостока. Комиссия сдала образцы на анализ в три независимые лаборатории.

Как показала экспертиза, исследованные образцы молока «Фермерское подворье» ОАО «Хладокомбинат» города Благовещенск и молока «Лазовское» ЗАО «Переяславский молочный комбинат» города Переяславска Хабаровского края не могут быть отнесены не только к молоку питьевому, но даже к молочному напитку и представляют собой фальсификат. «Это является грубейшим нарушением технического регламента на молоко и молочную продукцию и несет угрозу здоровью жителей и гостей Приморья», - сказал Дмитрий Маслов.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю по выявленным фактам фальсификации продукции подготовлены и направлены материалы в соответствующие органы Хабаровского края и Амурской области, а также в следственный комитет и прокуратуру для принятия установленных законодательством мер.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: бюджет  торговля  продукты  молоко 



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Комментарии

  • Псевдоним13:09, 16.05.2013#

    а почему наш "Домик в Деревне " Владивостокского Молочного Комбината не проверили?! вода водой, а не молоко. . а в последнее время еще и Хлоркой какой то отдаёт.

  • Псевдоним13:20, 16.05.2013#

    они его не молоком называют, а что-то там идентичное натуральному молоку. но суть верна - дерьмо дерьмом, за 2-3 дня сворачивается даже не будучи распакованным. в магазине даже проверять этот факт не стали, сразу обменяли. видать есть за ним такое дело. .

  • Псевдоним13:15, 16.05.2013#

    Я . . . ею)) А куда смотрело родное Едрилловское государство с онищенковскими чинушами? Кстати, оно везде до сих пор успешно продается. . . Кто-то в доле, очевидно)

  • Псевдоним13:28, 16.05.2013#

    А люди детей таким "молоком" поят. . . . . . . .

  • Псевдоним14:00, 16.05.2013#

    агушей детей и тёмой поить можно только. кстати, являясь технологом молочной пром. у меня из Агуши(молока)ничего такой творог получается. . сам в шокЭ был

  • Псевдоним8613:31, 16.05.2013#

    Да просто нашенское молоко (и молочные продукты) из Приморья почти не покупаются, отвратительнейшее качесво молока (Спасск, Хороль, Чугуевка), вот они и хотят прикрыть поступление из Хабаровска и Благовещенска (там нормальная продукция и по оптимальной цене!)

  • Псевдоним14:09, 16.05.2013#

    Нормально наше молоко покупается. Не знаю насчет Спасского, а Хорольское хорошее молоко.

  • Псевдоним13:39, 16.05.2013#

    дык тупые же , там буквами написано , из чего сделано , ах ну да это же читать надо уметь . . . а еще и головой думать . . . .

  • Псевдоним13:46, 16.05.2013#

    Заказная статья

  • Замполит11:47, 21.05.2013#

    Ага, заказная. . . С сайта краевой администрации.

  • Псевдоним13:48, 16.05.2013#

    сам жил в амурке, и что то не видел я в благовещенске приморского молока, раз оно такое хорошее почему не продвигали его в другие регионы? а когда амурское двинуло на рынок приморья, да еще и по более низкой цене вот тут наши молокобарыги и засуетились. да и цена у приморского выше чем амурского на 20 руб. хотя второе преодолело 1500 км!

  • Псевдоним13:49, 16.05.2013#

    Фермерское и по химическим и органолептическим свойствам очень нормальное молоко. . . а вот домик и вся другая братия вода. . . На 5 тонн молока при закупе у частников у Домика в итоге 50 тонн получается. . ))

  • Псевдоним14:07, 16.05.2013#

    Информацию на пачках читайте внимательно - там написано, что оно из сухого молока делается.

  • центр14:14, 16.05.2013#

    сухое разбавленное молоко нормализуется да необходимой % жирности, натуральным!!! (ну по идеи так должно быть)

  • Псевдоним14:39, 16.05.2013#

    Есть разные технологии - одну вы описали, это когда сухое натуральным разводится. При этом на пачке так и указывается, что исползовлось и то, и другое. А если только про сухое написано, значит его просто водой разводят.

  • Псевдоним14:09, 16.05.2013#

    "Лазовское" не брали, а "Фермерское" пару раз брали - муть голубая, и на вкус мерзота, и по запаху. Так что что там у кого с органолептикой в поряде - большой вопрос. Берем "Большую кружку", но в последнее время и у нее вкус подпортился.

  • Псевдоним14:16, 16.05.2013#

    Да какая разница в Раше все говно

  • Псевдоним14:19, 16.05.2013#

    Самый бред еще в том что чем выше жирность тем молоко дороже))!!! во всем мире по другому))) животный жир очень вредный и есть много научных работ где прямая связь животного жира с онкологией

  • Псевдоним15:03, 16.05.2013#

    не правда, в той же Японии, тем выше жирность тем выше цена. Кстати, цена молока в японии ниже почти в 2 раза, чем у нас. Десяток яиц стоит, например, 35 рублей. Зарплаты в среднем от 3. 5 до 5 тыс долларов. Вот это люди живут!

  • Псевдоним14:27, 16.05.2013#

    Был тем летом в Нижнем Новгороде и в Москве. так вот молоко там местных производителей 25-35 руб. и оно реально вкусное и запах как у деревенского и сушняка потом нет как после хорольского. . домик 50 вроде) и местного молока там валом!

  • Псевдоним14:59, 16.05.2013#

    Если это фальсификат, то почему холодильники в крае до сих пор забиты этим дерьмом.

  • Псевдоним15:00, 16.05.2013#

    Насчет молока с Амурской области и хабаровского края- может помните, когда владелей магазина Самбери завалили молокопродукцией из этих регионов, наша Администрация наехала на него, что он не поддерживает Приморское производство и обещали ему проблемы? Это было после открытия очередного магазина в Черемушках" Он тогда ответил, что и молоко и яйца, по моему, не будет закупать здесь, так как цены взяты с потолка, а качество хуже. Ну так вот они ему проблемы и создают. Я полагаю, Дмитрий Маслов имеет долю в молочке Приморского края, ну или хозяева, сказали "фас" ему. Молоко отличного качества. Можете найти результаты проверок в других регионах, а не тут. Всем рулят деньги и жадность местных бандитов у власти

  • Псевдоним16:10, 16.05.2013#

    Похоже на то. . . . . . . .

  • Псевдоним09:13, 18.05.2013#

    В программу контрольная закупка все молоко представление на нашем рынке вот и разберемся

  • Псевдоним09:22, 18.05.2013#

    Молочный гриб великолепно живет в этом молоке, размножается и делает из него кефир. Так же хорошо получается домашний йогурт. И еще, продажность нашей власти, экспертов, журналистов. . . не позволяет уже верить никаким заключениям никаких комиссий

  • takeoff10:05, 18.05.2013#

    Беру Фермерское подворье 2. 5 и 3. 2% жирности с тех пор как оно появилось в разных магазинах и никаких претензий не имею. Самое лучшее сочетание цена-качество, видимо кому то это не нравится. Заказуха 100%.

  • Псевдоним10:21, 18.05.2013#

    Статья и все эти"исследования"-голимая заказуха. Просто кто-то защищает свой бизнес от более достойного и привлекательного по качеству продукта. А молоко хорошее, лучше чем местное. Только его и беру.

  • Дуремар Хренодрынов11:07, 18.05.2013#

    Ну чего расшумелись. . . Да все продукты, продаваемые в Расейских магазинах - Тухлятина. . . Есть невозможно и даже ОПАСНО для Жизни !!!!

  • Псевдоним10:23, 20.05.2013#

    Бандюги и сволочи! Все молоко у нас дерьмо!Хорошее молоко в европейской части и гораздо дешевле.

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