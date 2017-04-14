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В Приморье будут производить сыр из санкционного списка
Приморская компания «Провиант» выпускает 400 килограммов элитных сортов сыра ежедневно. Вся продукция производится исключительно из натурального молока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По словам руководителя компании «Провиант» Андрея Пахомова, сейчас компания выпускает 12 сортов сыра – семь мягких и пять полутвердых. В разработке еще три сорта, два из них будут твердыми.
«Наш технолог недавно прошла мастер-класс в Италии, где познакомилась с секретами знаменитых сыроваров. Вкус твердого сыра зависит от срока его выдержки. Мы решили поэкспериментировать, заложили первую из трех партий сыра. Кстати, один из новых сортов будет с голубой плесенью, наподобие немецкого Дорблю», – сказал он.
На данный момент компания каждый день переработает три тонны молока, которое поставляют личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Это позволяет ежедневно производить 400 килограммов сыра.
Отметим, сыр приморского производства, изготовленный по итальянской технологии, был удостоен награды всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2016 году.
По словам вице-губернатора Приморского края Дениса Бочкарева, госпрограммой на 2013-2020-е годы предусмотрено почти 1,5 миллиарда рублей на поддержку сельского хозяйства из краевого бюджета.
«Мы направляем денежные средства на поддержку как действующих хозяйств, так и новых. Прежде всего, это молочное животноводство – субсидии на производство молока, на содержание племенных коров, на производство мяса и прочее», – пояснил он.
Напомним, ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, поддержка местных производителей – приоритет региональной политики по продовольственной безопасности.
«С развитием местного производства краевой бюджет получает дополнительные налоги, а жители края – свежую и недорогую продукцию за счет сокращения транспортных расходов. Необходимо увеличивать количество приморской продукции на прилавках. Для этого мы успешно реализуем краевую программу поддержки сельского хозяйства», – заявил глава региона.
Владимир Миклушевский отметил, что благодаря этому за последние пять лет удалось увеличить производство молока на 15%.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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