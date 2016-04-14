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Стоимость потребительской корзины снизилась в Приморье на 13 рублей

14 Апреля 2016, 13:21 | Приморье

Стоимость минимального набора продуктов питания в Приморье в марте составила 5 172,18 рублей. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», снизились цены на мясо, яйца, рыбу, молоко и хлеб.

Как сообщили «Золотому Рогу» в департаменте лицензирования и торговли, ссылаясь на данные Приморскстата, в марте 2016 года в Приморском крае стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, снизилась на 13,17 рублей по сравнению с февралем.

«В марте его стоимость составила 5 172,18 рублей. Отмечено снижение розничных цен на свинину, кур, рыбу мороженую, масло сливочное, молоко пастеризованное, яйца, сахар, соль, муку, хлеб из муки высшего сорта, пшено, картофель, свежие огурцы и яблоки», – отметили в ведомстве.

В апреле также наблюдается тенденция к снижению розничных цен на сахар, яйца, молоко, творог, сметану, рыбу мороженую, соль, свинину, баранину и яблоки.

Напомним, что минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.

Под руководством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы – формирование в краевом предприятии «Госпродагентство» запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.

В департаменте организована работа телефона «горячей линии»: 8 (423) 2-215-418. Каждое сообщение проверяется в ходе специальных рейдов.

Кроме того, по поручению главы края во всех муниципальных образованиях проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приморье  цена  миклушевский 



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