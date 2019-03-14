Промышленное производство в Приморье за 2018 год сократилось

Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».

Промышленное производство за 2018 год сократилось на 2.1% из-за спада в обрабатывающих производствах.

За год организациями промышленного производства отгружено продукции на сумму 319.2 млрд. рублей. Наибольший удельный вес приходился на обрабатывающие производства 69%.

Индекс промышленного производства составил 97.9%.

В 2018 году в добыче полезных ископаемых наблюдался рост производства на 15% – впервые с 2015 года. Увеличилась добыча металлических руд (на 32%), угля (на 6%). Добыча прочих полезных ископаемых, напротив, снизилась на 14%.

В обрабатывающих производствах наблюдался спад на 3.4%. В то же время рост промышленного производства отмечен в производстве лекарственных средств и электрического оборудования (в 1.5 раза), резиновых и пластмассовых изделий (на 33%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 29%), металлургическом производстве (на 14%), обработке древесины и производстве изделий из пробки (на 10%), текстильных изделий (на 8%), одежды (на 3%), бумаги и бумажных изделий (на 2%).

В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха отмечался рост на 1.1%.

За год было выработано 10.9 млрд. кВт-ч электроэнергии (на 2% больше, чем в 2017 году) и 11.8 млн. Гкал тепловой энергии (снижение на 6%).

На фоне общего снижения в производственном секторе падение производства показывал и рыбохозяйственный комплекс. Индекс производства в рыболовстве составил 89.8%, по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков – 91.4%.

За 2018 год произведено рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков 610.7 тыс. тонн, на 13% меньше прошлогоднего.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.