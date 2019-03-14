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В сельхозотрасли Приморья наблюдается стагнация
Приморскстат подвел первые итоги хозяйственной деятельности предприятий и организаций Приморского края за 2018 год, сообщает газета «Золотой Рог».
За 2018 год выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями составил 41.2 млрд. рублей, или в сопоставимой оценке 95.4% к уровню 2017 года. Снижение объемов валовой продукции обусловлено сокращением как валовых сборов картофеля и овощей, так и производства основных видов продукции животноводства.
Валовая продукция растениеводства за последние пять лет выросла на 17.9%, а животноводства – на 12.6%. Следует отметить, что темпы роста производства растениеводческой продукции опережали темпы роста продукции животноводства во всех категориях хозяйств сельхозпроизводителей (в сопоставимых ценах – на 5.3 процентного пункта).
В структуре валовой сельскохозяйственной продукции преобладали продукты растениеводства (63%).
За последние пять лет посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств увеличились почти на 100 тыс. га и в 2018 году составили 478.9 тыс. га.
За прошедший год валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в крае увеличились на 17 тыс. т (на 5%), сои – на 9.3 (на 3%). Валовой сбор картофеля сократился незначительно – на 4.9 тыс. т (на 2%), а овощей открытого грунта – на 17.2 тыс. т (на 16%).
Сельскохозяйственные организации оставались основными производителями зерна (86% краевого объема) и сои (70%). Производство картофеля (81%) и овощей (60%) по-прежнему сосредоточено в хозяйствах населения.
Животноводство. В последние годы поголовье скота снижается, за исключением поголовья свиней. В 2018 году наибольшее снижение отмечалось по поголовью птицы (на 25%). По состоянию на 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось: 62.6 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 30.7 тыс. коров; 162.8 тыс. свиней, 30 тыс. овец и коз и 2809.1 тыс. голов птицы.
В 2018 году всеми категориями хозяйств было произведено 57.8 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе (по сравнению с 2017 годом снижение на 18%), 122.3 тыс. т молока (на 3%) и 295.3 млн. штук яиц (на 14%). В общем объеме производства мяса возросла доля мяса крупного рогатого скота и свиней, сократилась - птицы.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях за 2018 год составили 6468 кг против 6210 кг в 2017 году, яйценоскость кур-несушек – 270 яиц против 273 штук.
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