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Республика Корея заинтересована в поставках российского зерна

14 Марта 2014, 12:29 | Приморье

По поручению первого вице-губернатора Александра Костенко проведено рабочее совещание по вопросу строительства зерновых терминалов  в Приморском крае.

В его работе приняли участие представители ряда департаментов Приморского края, российские инвесторы, готовые строить зерновые терминалы, а также представители Республики Корея - Генеральный консул во Владивостоке ЛИ Ян Гу и представители ряда южнокорейских компаний.

По словам господина Ли Ян Гу, Республика Корея является крупным импортёром зерна и заинтересована в появлении на территории ближайшего соседа современных зерновых портов.

«На территории Приморского края работает несколько корейских сельхозпредприятий, которые сталкиваются со сложностями при реализации своей продукции из-за недостаточно развитой транспортно-логистической инфраструктуры», - сказал  Генконсул.

Представитель департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья отметил, что в регионе в год выращивается 125 тысяч тонн сои, 120 тысяч тонн кукурузы, 80 тысяч тонн риса, более 30 тысяч тонн фуражной пшеницы.

«При наличии рынка сбыта сельхозпроизводители готовы в несколько раз увеличить объёмы производства, возможности для этого в крае есть», - сказал он. 

В рамках совещания было представлено 3 предварительных проекта строительства зерновых терминалов: в Славянке, Зарубино и во Владивостоке.

Так, Владивостокский морской торговый порт уже сегодня располагает мощностями для перевалки до 700 тысяч тонн зерна в год, которые при необходимости можно нарастить.

Другой проект предполагает строительство терминала мощностью до 10 миллионов тонн в бухте Троицы (Зарубино). Инвестор уже выкупил для этих целей 100 гектаров земли, ведётся работа по включению проекта в федеральную целевую программу развития портов.

Рабочие встречи по вопросам строительства зерновых терминалов будут продолжены.

«Стороны, заинтересованные в реализации проектов, должны садиться за стол переговоров. Руководство региона, со своей стороны, окажет поддержку инвестиционным проектам», - отметил директор департамента экономики Приморского края Николай Дубинин.

Напомним, в Приморском крае оказывается поддержка инвестиционным проектам. В числе мер – 10-летние налоговые «каникулы» для предприятий-гринфилдов, развитая инвестиционная инфраструктура.

Напомним, законопроекты о понижении налоговых ставок приняты по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Льготы будут доступны для тех инвесторов, которые вложат в новое производство не менее 150 миллионов рублей в течение трех лет или не менее 500 миллионов рублей в течение пяти лет. В ходе реализации инвестиционного проекта инвесторы будут обязаны создать высокопроизводительные рабочие места.

«Мы должны создавать конкурентные преимущества. В нашем случае это должны быть высокотехнологичные производства, где сокращаются трудозатраты, но при этом растет уровень качества продукции», - подчеркнул Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

 

ZRPRESS.RU, Владивосток

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: зерновой терминал  Корея  зерно 



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